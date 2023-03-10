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Реготделение «Справедливой России — за правду» в Башкирии возглавил Владимир Нагорный

10 марта 2023, 11:20
Фото: сайт БРО ПП "Справедливая Россия - за правду"
Ранее политическую партию в Башкирии возглавлял скандально известный депутат Госдумы РФ Гаджимурад Омаров.

У регионального отделения партии Башкирское отделение «Справедливой России —за правду» ранее известной как «Справедливая Россия» новый глава. Им стал широко известный в регионе депутат регионального парламента Башкирии Владимир Нагорный. Ранее возглавляющий партию на федеральном уровне произвел витиеватую рокировку и назначил руководить партию в республике политика из республики Дагестан, причины данного назначения несколько лет назад давали большой прогноз для домыслов.

На выборах 2021 года, когда на протяжении трех дней житель выбирали депутатов в Госдуму партия в Башкирии не перешагнула избирательный барьер и стала обителью ряда скандалов.

На прошедшем 4 марта в Уфе отчетно-выборной конференции Реготделения Партии «Справедливая Россия — за правду» большинство присутствующих на мероприятии членов партии проголосовали за избрание главой отделения депутата регионального парламента Владимира Нагорного.

В том же 2021 году, еще до сентябрьских выборов в Госдуму Депутат Владимир Нагорный сменил Юрия Игнатьева на посту председателя фракции «Справедливая Россия» в Госсобрании Башкирии, так что представляет партию он можно сказать не в первый раз, правда теперь к партии «Справедливая Россия — за правду» присоединились еще две партии, «Патриоты России» и «За правду».

«Справедливая Россия» увязла в череде скандалов в Башкирии и осталась без избирателей
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#Ирина Деревянчук#Общество
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