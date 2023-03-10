Реготделение «Справедливой России — за правду» в Башкирии возглавил Владимир Нагорный

В том же 2021 году, еще до сентябрьских выборов в Госдуму Депутат Владимир Нагорный сменил Юрия Игнатьева на посту председателя фракции «Справедливая Россия» в Госсобрании Башкирии, так что представляет партию он можно сказать не в первый раз, правда теперь к партии «Справедливая Россия — за правду» присоединились еще две партии, «Патриоты России» и «За правду».