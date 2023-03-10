Прокуратура проверит состояние автобуса «Башавтотранса» улетевшего в кювет близ Янаул

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Прокуратура Башкирии взялась за ДТП в вылетом в кювет рейсового автобуса госперевозчика Башкирии «Башавтотранс» Уфа-Янаул, который утром 10 марта улетел в кювет. К счастью инцидент обошелся без гибели граждан, однако один из пассажиров пострадал и был госпитализирован в местную ЦРБ.
Если по данным МЧС Башкирии в салоне автобуса находилось 30 человек, прокуратура сообщает о 25 и планирует выяснить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также выяснить насколько качественно госперевозчик обеспечивал безопасности и надлежащим ли образом эксплуатировал и обслуживал автобус марки «Skania».
Также надзорное ведомство проверить работу компании, обслуживающей дорогу зимой, после чего, при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.