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Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Прокуратура проверит состояние автобуса «Башавтотранса» улетевшего в кювет близ Янаул

10 марта 2023, 04:02
Фото: пресс-служба прокуратуры Башкирии
Также надзорное ведомство проверит и ответственных за состояние трассы дорожников.

Прокуратура Башкирии взялась за ДТП в вылетом в кювет рейсового автобуса госперевозчика Башкирии «Башавтотранс» Уфа-Янаул, который утром 10 марта улетел в кювет. К счастью инцидент обошелся без гибели граждан, однако один из пассажиров пострадал и был госпитализирован в местную ЦРБ.

Если по данным МЧС Башкирии в салоне автобуса находилось 30 человек, прокуратура сообщает о 25 и планирует выяснить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также выяснить насколько качественно госперевозчик обеспечивал безопасности и надлежащим ли образом эксплуатировал и обслуживал автобус марки «Skania».

Также надзорное ведомство проверить работу компании, обслуживающей дорогу зимой, после чего, при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В Башкирии автобус «Башавтотранса» с 30 пассажирами улетел в кювет близ Янаула
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#Ирина Деревянчук#Прокуратура#Общество
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