Прокуратура проверит состояние автобуса «Башавтотранса» улетевшего в кювет близ Янаул

Прокуратура Башкирии взялась за ДТП в вылетом в кювет рейсового автобуса госперевозчика Башкирии «Башавтотранс» Уфа-Янаул, который утром 10 марта улетел в кювет. К счастью инцидент обошелся без гибели граждан, однако один из пассажиров пострадал и был госпитализирован в местную ЦРБ.