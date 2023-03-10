Мать и ребенок погибли в страшном пожаре в Башкирии

Сообщается, что пожар унес жизни матери и её 11-летнего ребенка. Их тела были обнаружены уже в ходе разбора конструкций. По информации МЧС по РБ, на месте происшествия также был найден мужчина 1988 года рождения — его с сильными ожогами госпитализировали в больницу №18 в Уфе.