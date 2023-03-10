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Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Мать и ребенок погибли в страшном пожаре в Башкирии

10 марта 2023, 05:18
Фото: 1MI

Прокуратура занялась гибелью матери и 11-летнего ребенка в пожаре в Башкирии

В пожаре, случившемся ранним утром сегодня, погибли мать с 11-летним ребенком

Ранним утром 10 марта произошло возгорание в жилом доме на одном из садовых участков в СНТ «Стрела» Кушнаренковского района. Как сообщили в региональной Прокуратуре, в ведомстве контролирует установление всех обстоятельств инцидента.

Сообщается, что пожар унес жизни матери и её 11-летнего ребенка. Их тела были обнаружены уже в ходе разбора конструкций. По информации МЧС по РБ, на месте происшествия также был найден мужчина 1988 года рождения — его с сильными ожогами госпитализировали в больницу №18 в Уфе.

На месте пожара работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательный пожарной лаборатории, дознаватели МЧС России. Также для координации действий спецслужб на место происшествия выехал прокурор Кушнаренковского района Артур Галеев. Запланировано проведение внеочередного заседания КЧС и ОПБ Кушнаренковского района.

#Азамат Нухов#Происшествия
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