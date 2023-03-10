Онколог из Уфы назвала всего один продукт, который защищает от рака

Онколог из Уфы Гульнур Нигманова советует есть жителям Башкирии хотя бы по одному яблоку в день. Как объясняет врач, «кто яблоко в день съедает — тот доктора не посещает». По словам Нигмановой, в яблоках много пектина, который является строительным материалом для полезных бактерий в кишечнике. Также яблоки, по мнению специалиста, являются хорошим средством для профилактики онкологии ЖКТ. Также яблоки, по словам врача, содержат полифенолы, которые укрепляют сердце, и много других витаминов, особенно нужных весной.



Ранее Нигманова назвала продукты, вызывающие рак кишечника, а также перечислила семь признаков того, что в организме завелись черви.