Обыски, патриотическое воспитание и новый министр Башкирии

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
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Updated Сегодня, 16:47
В Башкирии назначили нового министра внутренних дел, им стал 58-летний генерал-майор полиции Александр Прядко. Представил личному составу нового главу ведомства министр МВД РФ генерал полиции Владимир Колокольцев. Отмечается, что он, учитывая специфику криминогенной обстановки, в республике потребовал от Александра Прядко более системно выстраивать работу с несовершеннолетними. Подробнее о новом главе ведомства Mkset рассказывал здесь.
В начале недели в Уфе обсуждалась уборка школы вместо уроков. Школа № 51 в Инорсе, которую уже несколько раз не смогли сдать в срок, вновь в центре внимания. Дело в том, что в старом здании школы, ранее бывшим домом культуры, учеников по их собственным словам и словам их родителей «заставляют несколько раз в неделю мыть не открывшуюся новую школу». Видимо, руководство школы посчитало, что детский труд ускорит процесс сдачи школы.
Позже в управлении образования Уфы Mkset опровергли информацию о том, что детей и взрослых заставляли мыть школу. Власти подтвердили, что к уборке школы привлекали лишь учеников 8 и 10 классов, остальные классы, по данным РОНО, к уборке не привлекались. Саму помощь назвали добровольной, которая не ущемляет права учащихся, а напротив «является одним из элементов патриотического воспитания и формирования волонтёрства». Вот такие методы. Однако с 6 марта 2023 года школа все-таки заключила договор с клининговой компанией.
В Башкирии на неделе также выявили случай заболевания корью у ребенка из Таджикистана. В региональном Роспотребнадзоре напомнили о том, что от кори не существует лекарств и рекомендовали родителям обязательно прививать от заболевания своих детей. Сделать это можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.
Между тем, в Башкирии продолжаются следственные мероприятия в АО «Башспирт». В СМИ мелькают заголовки об уголовных делах о превышении полномочий, присвоении и растрате пока еще не установленными лицами из числа менеджмента компании. Меж тем компания за минувшие несколько лет активно выстраивала новый имидж, не жалея денег на рекламу: будь то клипы русских рэперов или брендированные презервативы «Дикий мёд». Подробнее о положении дел одного из крупнейших региональных предприятий Mkset рассказывал здесь.
Уфа все также продолжает бороться с последствиями снегопадов, однако не всегда во время. Так, в ночь в 8 на 9 марта в Уфе обвалилась крыша в жилом доме по адресу Рыбакова, 12. Крыша обрушилась под тяжестью накопившегося за зиму снега. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал. Здание, к слову, аварийным не признано до сих пор. Хотя выглядит удручающе как снаружи, так и изнутри: с крыши свивают огромные сосульки, стены покрывает облупившаяся штукатурка, а в подвале, со слов местных жителей, плодятся полчища крыс. Корреспондент Mkset побывал в скандальном доме, а также пообщался с его жильцами. Подробности — в нашем репортаже с места событий.
На радиоволнах Башкирии на этой неделе вновь прозвучали объявления воздушной тревоги. В МЧС Башкирии как и в прошлый раз сообщили, что информация ложная и не соответствует действительности.
В Башкирии были вынесены приговоры по двум резонансным ДТП с погибшими. Так, в Кировский райсуд Уфы приговорил виновницу ДТП, в котором погибла мать с 4-летним сыном, к лишению свободы сроком на три года. Отбывать наказание ей предстоит в колонии-поселении, но не сейчас, а через 13 лет — после того как годовалый ребенок женщины достигнет 14-летнего возраста.
Далее, уже в Верховный суд Башкирии также пересмотрел приговор Марсу Гузаярову, который минувшим летом пьяным сбил четверых девушек в селе Бакалы. Вместо назначенных ранее 13 лет лишения свободы в колонии общего режима отбывать мужчина будет 11 лет.