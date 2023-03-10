Обыски, патриотическое воспитание и новый министр Башкирии

Уфа все также продолжает бороться с последствиями снегопадов, однако не всегда во время. Так, в ночь в 8 на 9 марта в Уфе обвалилась крыша в жилом доме по адресу Рыбакова, 12. Крыша обрушилась под тяжестью накопившегося за зиму снега. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал. Здание, к слову, аварийным не признано до сих пор. Хотя выглядит удручающе как снаружи, так и изнутри: с крыши свивают огромные сосульки, стены покрывает облупившаяся штукатурка, а в подвале, со слов местных жителей, плодятся полчища крыс. Корреспондент Mkset побывал в скандальном доме, а также пообщался с его жильцами. Подробности — в нашем репортаже с места событий.