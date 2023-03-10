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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Новым главой МВД Башкирии стал 58-летний Александр Прядко

10 марта 2023, 10:45
Фото: УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Ранее Прядко возглавлял МВД Архангельской области.

Стало известно, что 58-летний генерал-майор полиции Александр Прядко был назначен новым министром внутренних дел по Республике Башкортостан. Как сообщили в пресс-службе МВД, соответствующий указ был подписан президентом России. 

Представил личному составу нового главу ведомства министр МВД РФ генерал полиции Владимир Колокольцев. Отмечается, что он, учитывая специфику криминогенной обстановки, в республике потребовал от Александра Прядко более системно выстраивать работу с несовершеннолетними. 

Напомним, что ранее с 2019 года Александр Прядко возглавлял МВД по Архангельской области. Информация о том, что его могут назначить в Башкирию появилась в СМИ ещё несколькими месяцами ранее — в январе 2023 года. К слову, ранее МВД по РБ возглавлял Роман Деев, который покинул кресло министра в декабре 2022 года, временно исполняющим обязанности был назначен Артур Сайфуллин

Подробнее о новом главе ведомства Mkset рассказывал здесь.

Что известно об Александре Прядко, который вероятно возглавит МВД по Башкирии
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#Элина Сайфранова
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