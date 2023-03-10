Новым главой МВД Башкирии стал 58-летний Александр Прядко

Напомним, что ранее с 2019 года Александр Прядко возглавлял МВД по Архангельской области. Информация о том, что его могут назначить в Башкирию появилась в СМИ ещё несколькими месяцами ранее — в январе 2023 года. К слову, ранее МВД по РБ возглавлял Роман Деев, который покинул кресло министра в декабре 2022 года, временно исполняющим обязанности был назначен Артур Сайфуллин.