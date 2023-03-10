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Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

На Ставрополье завели дело о покушении на убийство после подрыва у автовокзала

Сегодня, 10:51
В городе Изобильное Ставропольского края произошло покушение на убийство после конфликта на автовокзале. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По данным RT, сейчас устанавливаются обстоятельства конфликта, который произошел между двумя местными жителями. В связи с этим возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, которое совершено общеопасным способом.

Ранее на Ставрополье в ходе конфликта, один из участников применил взрывное устройство, в результате чего пострадали пять человек.

Известно, что одного из пострадавших перевели в реанимацию.

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