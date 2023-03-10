На Ставрополье завели дело о покушении на убийство после подрыва у автовокзала

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
По данным RT, сейчас устанавливаются обстоятельства конфликта, который произошел между двумя местными жителями. В связи с этим возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, которое совершено общеопасным способом.
Ранее на Ставрополье в ходе конфликта, один из участников применил взрывное устройство, в результате чего пострадали пять человек.
Известно, что одного из пострадавших перевели в реанимацию.