Мутные воды. «Салават» на грани вылета из плей-офф, счет в серии с «Адмиралом» 2-3

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Такие игры наглядно объясняют, зачем нужен плей-офф и в чем этот формат превосходит круговую систему, применяемую в футболе. Происходит полное погружение сознания на лед и тысячи людей живут в одном поле.
В это поглощении сливаются чувства риска, азарта, ярости, страха и надежды. Человек действительно верит, что ходит по краю, что он в опасности, но наслаждается этим. Такие дни раскрашивают будни и запоминаются надолго.
В подобных матчах игроки и команды оказываются в критической точке, откуда могут либо эволюционировать, либо развалиться. Матч номер пять остался за соперником и при этом все равно войдет в историю клуба — ни разу Уфа не спасалась с 0:3 в Кубке Гагарина.
Ранее было лишь два камбэка с 0:2 — зато они завершились победами:
Безнадежные 0:3 постепенно сменялись все большим владением шайбы, соперник все чаще нарушал правила и в итоге почти безупречная оборона «Адмирала» дает сбой. Два гола в течение 64 секунд и 3:3 за 9,3 секунды до конца.
Первую отправил настрадавшийся в матче Михаил Науменков (на нем пропустили удаление, так же совершил болезненный блокшот), дубль сделал Алексей Пустозеров. Все в большинстве.
Для 22-летнего форварда это первые голы в текущем плей-офф. С учетом прошлой весны — пять шайб в 14 играх. Не худший на свете результат для человека, который в сезоне почти не выходил на формат 5 на 4, а в матче был изначально заявлен в четвертое звено.
В седьмой раз в клубной истории на этапе КХЛ «юлаевцы» подходят к шестой игре при счете 2-3. На данный момент так удалось спасти лишь упомянутую выше серию 2013-го года против «Магнитки»:
Сказали про камбэк, но теперь мы должны сказать, что «юлаевцы» сами себе создали проблемы во второй раз за серию. Хороший вопрос, что хуже — стартовые минуты вчера или 1:15 по броскам в створ за третий период третьего матча, в котором упустили 2:0.
Прежде всего, о скандале на первой минуте. «Салават» не должен был сломать этот эпизод, но рефери заставили усомниться в своей квалификации и бросили тень на качество судейства в матче вообще. По их мнению, удар клюшкой по конькам — не подножка.
Плохо, что это лига не прокомментировала. КХЛ лишь опубликовала результат просмотра на офсайд, запрошенный тренерами. Формально, только это и должна была. Но ни за что не поверю, что судьи махнули рукой на события после пересечения синей линии.
Если же арбитры не имели права удалять за заигранный момент — значит, правила надо менять. И не будет ничего плохого, если судьям раздать планшеты, чтобы они детальнее комментировали свои решения командам во время игры.
Пока же про судей участникам матча даже практически ничего нельзя говорить под угрозой штрафа в 300 тысяч рублей. Цензура не может привести к здравому адекватному диалогу.
Это не оправдывает дальнейшие злоключения «Салавата». Быстрый гол и пропущенный вслед за ним в меньшинстве спустя 34 секунды надолго подкосили команду: «юлаевцы» попадали под прессинг, ошибались во входе в зону и совершали потери.
5 из 6 перехватов в чужой зоне гости совершили именно в первые пять минут встречи, счет по броскам в створ за этот отрезок был 0-8, качество входа значительно лучше у приморцев.
Большое количество пробросов связано с третьим периодом — «Адмирал» допустил четыре за первые пять минут. Допустил — подходящее слово, потому что дальневосточники явно были готовы к этому.
В целом вбрасывания в зоне Никиты Серебрякова остались за уфимцами, но в третьем периоде счет по ним 5 на 5 был 4-8. Не в последнюю очередь это связано с досадной травмой Александра Кадейкина (время 26:24 в приложенном видео).
Центральный нападающий не смог доиграть матч и тренерам пришлось менять сочетания на остаток матча:
Но впоследствии повреждение получил и Иван Дроздов. Серьезность травм неизвестна, но вероятность ротации ненулевая. Странно, что «СЮ» в принципе не пользуется длиной скамейки.
«Зелено-белые» опять пропускают на контратаках. Третий и четвертый голы «Адмирал» забил именно так.
Перед третьим голом хозяева излишне углубились в чужую зону и не смогли адекватно вернуться назад. Это был второй в матче гол, когда на льду присутствовала первая пара Коледов — Науменков.
В серии они были на площадке при пяти шайбах «моряков» из одиннадцати.
Четвертый гол был бы досадным даже если бы не был в овертайме. Ибо ему предшествовала убойная позиционная атака продолжительностью порядка полутора-двух минут, за которую хозяева нанесли шесть из семи бросков по воротам за овертайм.
Игроки в бело-черно-золотистом представляют Владивосток, но оказываются после зонной обороны свежее хозяев. Как бы мы ни уважали Илью Ежова, это «его» шайба — она летела на доступной высоте и по прямой траектории.
Но ставить на шестой матч Андрея Кареева рискованно. Голкипер не выходил на матчи с 24 февраля и не факт, что он идеально готов физически, тем более, что он не «прощупал» типичные методы и броски оппонента.
Ежов провел и проводит достойный чемпионат, но в очередной раз надо напомнить, что уровень команд в КХЛ стал не только ровнее, но и ниже. Если бы в лиге были все прежние иностранцы, не факт, что номер 50 вошел в топ-10 по проценту сэйвов.
«Адмирал» оказывается более стабильным и надежным, чем соперник. Они действительно завалили только два периода во втором матче серии, когда сгорели 5:2 после восьми удалений, некоторые из которых накладывались друг на друга.
«Салават» же сам себе создает проблемы на ровном месте. Напомним, что первому голу предшествовала не только судейская ошибка, но и не задавшийся вход в чужую зону, обернувшийся голевой контратакой.
Леонид Тамбиев хорошо управляет своей командой. Они действительно услышали его не самое приятное требование терпеть и ждать, когда откроется окно для контратаки или шанс зацепиться за контроль шайбы.
У «Салавата» был лучший переход из обороны в атаку за весь сезон и никогда уфимцы так не гоняли соперника по зоне. Дальневосточники не поплыли. Могли удаляться, но оставались динамичны и агрессивны и четко выводили шайбу из защиты.
Проблема не только в том, что Тамбиев тактически переигрывает Виктор Козлова, но и в том, что он делает это без сверхусилий и значительно более скромным составом.
У «СЮ» уже нет Хартикайнена и компании? Да забудьте уже прежний состав. Тут у людей чуть ли не клуб ВХЛ, у них забивают парни, которых в Башкирии не рассматривали бы даже в четвертое звено.
У них нет под боком фарм-клуба и не лишенной таланта «молодежки», они летают больше всех в сезоне, ужасно атакуют, но все равно умудряются не проседать по физике и выцарапывают победы.
Потому что «Салават» ошибается. У Уфы были и есть более быстрые и мастеровитые игроки. Даже несмотря на то, что клуб провалил работу по усилению состава в дедлайн, состав на руках у Виктора Козлова все еще приличный.
Но ответы тренера на пресс-конференции напоминали нечто между аффирмациями и газлайтингом. Все выложились, ни к кому из ребят претензий нет, первые смены не провалили. Мол, все почти окей.
Эта картина не согласуется с игрой. Из ответов не становится ясно, где конкретно проблема, и как ее конструктивно будут решать. Люди хотят понять, почему «СЮ» горит 2-3 самой слабой атаке сезона, взяв дома лишь одну игру.
Если тренер начинает упрекать прессу в «поиске негатива» это плохой знак. Регулярно пропускаются контратаки, овертаймы остаются исключительно за соперником, туго с шайбами 5 на 5, минусы первой пятерки — это часть полной картины.
Кто будет о ней говорить, если не СМИ? Позитивность не должна быть токсичной, некорректно высвечивать только плюсы.
Что будет важно в шестой игре?
Остатки сил, хладнокровие, внимательность к моментам, прессинг, трафик и спецбригады — словом, ничего нового.
Более сложной атака «юлаевцев», тем более, без Кадейкина и Дроздова, не станет. К шестой игре едва ли соперники в принципе пойдут на крупные тактические изменения и в целом будут играть, как играли.
Тамбиев говорил, что плей-офф это нюансы плюс человеческий фактор. Это и решит. Если, как в четвертом матче, уфимцы будут достаточно хладнокровны и внимательны, и (или) «Адмирал» будет удаляться, как во втором — шансы на победу повышаются.
Если «Салават» опять посыпется на контратаках и ничего не создаст 5 на 5, а оппонент добудет микро-шанс в созидании, то в клубных соцсетях появится картинка «Спасибо за сезон» и несколько тысяч оправданно гневных комментариев.
9 марта. Салават Юлаев — Адмирал 3:4ОТ
11 марта 12:00. Адмирал - Салават Юлаев
13 марта - седьмой матч в Уфе при необходимости