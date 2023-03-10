Мутные воды. «Салават» на грани вылета из плей-офф, счет в серии с «Адмиралом» 2-3

Ежов провел и проводит достойный чемпионат, но в очередной раз надо напомнить, что уровень команд в КХЛ стал не только ровнее, но и ниже. Если бы в лиге были все прежние иностранцы, не факт, что номер 50 вошел в топ-10 по проценту сэйвов.