Километр улиц за 224 млн рублей построит автор Комсомольской в Уфе «Дортрансстрой»

Улица Архитектора Рехмукова обойдется чуть дороже улицы Мусы Гареева, без малого 114 млн рублей против 110 млн. При этом улица Архитектора Рехмукова будет менее протяженная, чем улица Мусы Гареева, 456 и 492 метра соответственно. Оба объекта подрядчик должен сдать к концу июня юбилейного для Уфы 2024 года.