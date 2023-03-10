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Published Сегодня, 04:33

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Километр улиц за 224 млн рублей построит автор Комсомольской в Уфе «Дортрансстрой»

10 марта 2023, 04:33
Фото: mkset.ru
Улицы Архитектора Рехмукова и летчика Мусы Гареева должны быть готовы летом 2024 года.

Контракты на строительство двух улиц в Уфе, которые будут вести к подарку на 450-летие Уфы — Центру спортивной борьбы, улицу имени Архитектора Рехмукова и летчика-героя Мусы Гареева, заключили с хорошо известной уфимцам по строительству улицы Комсомольской компанией «Дортрансстрой».

Улица Архитектора Рехмукова обойдется чуть дороже улицы Мусы Гареева, без малого 114 млн рублей против 110 млн. При этом улица Архитектора Рехмукова будет менее протяженная, чем улица Мусы Гареева, 456 и 492 метра соответственно. Оба объекта подрядчик должен сдать к концу июня юбилейного для Уфы 2024 года.

«Дортрансстрой» строил в Уфе улицу Комсомольскую, строительство которой несколько затянулось, 1 млрд компании выделили на строительство дороги по улице Октябрьской революции в Уфе, также компания строила известную скандалом с трещинами, в которые помещался взрослый мужчина, дорогу Бирск-Тастуба-Сатка. Также подрядчик строит в Уфе улицу Генерала Рыленко за 1,2 млрд рублей.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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