График капремонта подъездов в Башкирии в 2023 году

Региональный фонд, который занимается капитальным ремонтом домов в Башкирии, в ведение которого в том числе входит и ремонт подъездов в жилых домах, опубликовал адресный перечень 752 подъездов в 274 многоквартирных домах в республике. 172 из этих подъездов размещены в 54 уфимских МКД. Ремонтироваться однако подъезды будут не на те средства, которые жители регулярно отчисляют на капитальный ремонт, а на бюджетные средства. 90% расходов на преображение подъездов на себя берет республика, 10% частями будет поступать из бюджета того города или населенного пункта, где располагается подъезд, нуждающийся в ремонте.