График капремонта подъездов в Башкирии в 2023 году

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Региональный фонд, который занимается капитальным ремонтом домов в Башкирии, в ведение которого в том числе входит и ремонт подъездов в жилых домах, опубликовал адресный перечень 752 подъездов в 274 многоквартирных домах в республике. 172 из этих подъездов размещены в 54 уфимских МКД. Ремонтироваться однако подъезды будут не на те средства, которые жители регулярно отчисляют на капитальный ремонт, а на бюджетные средства. 90% расходов на преображение подъездов на себя берет республика, 10% частями будет поступать из бюджета того города или населенного пункта, где располагается подъезд, нуждающийся в ремонте.
Тем, кто заинтересован в том каким подъезд станет после ремонта необходимо знать, что его вид не в руках тех, кто будет делать ремонт. Даже цвет стен в подъезде дает пространство вариантов, определить цветовую гамму в подъезде и другие важные мелочи необходимо будет на информационных встречах, где будет подписываться специальный акт.
Жильцы будут принимать непосредственное участие перед началом работ, а специальные комиссии будут принимать работу. У тех, кто будет делать ремонт будет хорошая мотивация работать как следует, ведь оплачена работа будет после окончательной приемки работ, акт обещают не подписывать до полного устранения замечаний. Мало того, на все работы распространяется 5-летняя гарантия, однако в число гарантийных случаев не будут входить акты вандализма.
Преображение подъезда включает в себя ремонт входной группы, укладку керамической плитки на первом этаже подъезда, установку новой двери в тамбуре подъезда, в подъезде будут установлены пластиковые окна, новые ящики для корреспонденции, энергосберегающие светильники, а также штукатурно-малярные работы.