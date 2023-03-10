Из Башкирии в 2022 году переехали свыше 126 тысяч жителей

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Так, в Башкортостан в прошлом году прибыли 123 692 человека, число граждан, покинувших республику, в свою очередь, составило 126 141 человек. В Татарстан в 2022 году прибыли 82 294 человека, покинули соседнюю республику 73 152 человека.
Отметим, что на протяжении нескольких лет в Башкортостане регистрируется трудовая миграция. Часто уроженцы республики отправляются работать в соседние регионы вахтовым методом. Примечательно, что именно Татарстан в этом случае становится одним из наиболее приоритетных направлений.