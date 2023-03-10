Из Башкирии в 2022 году переехали свыше 126 тысяч жителей

Отметим, что на протяжении нескольких лет в Башкортостане регистрируется трудовая миграция. Часто уроженцы республики отправляются работать в соседние регионы вахтовым методом. Примечательно, что именно Татарстан в этом случае становится одним из наиболее приоритетных направлений.