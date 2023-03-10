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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Из Башкирии в 2022 году переехали свыше 126 тысяч жителей

10 марта 2023, 09:16
Фото: 1MI
Данные статистики о миграции граждан в прошлом году обнародовал Росстат

Так, в Башкортостан в прошлом году прибыли 123 692 человека, число граждан, покинувших республику, в свою очередь, составило 126 141 человек. В Татарстан в 2022 году прибыли 82 294 человека, покинули соседнюю республику 73 152 человека.

Отметим, что на протяжении нескольких лет в Башкортостане регистрируется трудовая миграция. Часто уроженцы республики отправляются работать в соседние регионы вахтовым методом. Примечательно, что именно Татарстан в этом случае становится одним из наиболее приоритетных направлений.

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#Азамат Нухов#Общество
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