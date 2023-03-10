50 поездок в год: в Башкирии чиновника уличили в «покатушках» домой на служебном авто

По словам Жукова, необходимые данные он получил в ответе на свой депутатский запрос и направил их в правоохранительные органы. Однако, со слов депутата, местная прокуратура провела проверку и выявила нарушения, но дело в надзорном ведомстве возбуждать не стали, передав его в МВД, где сейчас и занимаются данным вопросом. Жуков сообщил, что ожидает как минимум возбуждения административного дела по статье «самоуправство», и сообщил, что шансы на уголовное преследование в данной истории, скорее всего, небольшие.