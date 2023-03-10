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50 поездок в год: в Башкирии чиновника уличили в «покатушках» домой на служебном авто

10 марта 2023, 06:37
Фото: 1MI
Депутат горсовета Благовещенска добивается уголовного дела из-за поездок чиновника на служебном авто.

Депутат горсовета Благовещенска Сергей Жуков раскрыл любопытные данные о передвижениях главы района Олега Голова. Со слов Жукова, он изучил данные из официальной базы — федеральной системы безопасности «Паутина».

По данным депутата, за год поездок из Благовещенска в Стерлитамак, откуда родом Олег Голов, было зафиксировано около 50 поездок за 52 недели в году — то есть почти каждую неделю. Причем, по словам Жукова, эти поездки совершались по личным целям на служебном автомобиле Голова. По мнению депутата, эту ситуацию могут «спустить на тормозах».

— Я и сам при всей своей критике положительно оцениваю главу нашего района. Но анализируя передвижение его служебного автомобиля, начинаю трезветь. Олег Голов является уроженцем города Стерлитамак. Вероятнее всего, родственные связи и по сей день связывают его с этим городом. <…> По данным федеральной системы безопасности «Паутина», служебный джип главы администрации Благовещенского района более 50!!! раз совершал поездки в город Стерлитамак и обратно. В самом Стерлитамаке служебное транспортное средство редко стояло. В выходные дни джип осуществлял вояж и по самому Стерлитамаку. При самом грубом подсчете транспортное средство на пути туда и обратно преодолело путь в минимум 20 000 километров, или приблизительно на 130 000 рублей, — пишет на своей странице «Вконтакте» депутат Жуков.

Цифры в этой истории немаловажны. В беседе с корреспондентом Mkset Сергей Жуков рассказал о том, что долго пытается добиться интереса правоохранителей к поездкам главы района Голова, и подчеркивает, что для возбуждения уголовного, а не административного дела, бюджету должен быть нанесен существенный ущерб.

По словам Жукова, необходимые данные он получил в ответе на свой депутатский запрос и направил их в правоохранительные органы. Однако, со слов депутата, местная прокуратура провела проверку и выявила нарушения, но дело в надзорном ведомстве возбуждать не стали, передав его в МВД, где сейчас и занимаются данным вопросом. Жуков сообщил, что ожидает как минимум возбуждения административного дела по статье «самоуправство», и сообщил, что шансы на уголовное преследование в данной истории, скорее всего, небольшие.

Сергей Жуков также добавил в беседе с журналистом Mkset, что обратился в Управление следственного комитета по Башкирии. Депутат считает, что за все нарушения ответственные чиновники должны отвечать.

Сам глава Благовещенского района Олег Голов в беседе с корреспондентом Mkset назвал ситуацию «обычным весенним обострением», а свои поездки по выходным он объяснил тем, что «иногда надо ездить обмениваться опытом».

— У меня ненормированный рабочий день, работаю я и на выходных. Жуков может писать что угодно. То, что он делает — это вброс грязи на вентилятор. Ему все не нравится, то елку не поставили, то еще что-то. А надо не кричать, что я депутат, а работать, — сообщил Олег Голов.

Проверки передвижений служебных автомобилей правоохранителями Олег Голов прокомментировал скупо — «есть обращение — есть проверки».

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#Ирина Деревянчук#Общество
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