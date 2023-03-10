19-летняя продавец магазина в Уфе скончалась от ножевого ранения

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Стало известно о гибели 19-летней работницы магазине «Красное и Белое». Нападение на девушку произошло 4 марта в магазине по улице Благоварской в уфимской Нижегородке. В день происшествия информация появилась в соцсетях, сейчас же стали известны подробности. «Вести-Башкортостан» со ссылкой на собственный источник сообщают о том, что на молодую девушку-продавца с ножом напала 29-летняя посетительница.
Сегодня стало известно, что после произошедшего раненую работницу доставили в больницу, но, к сожалению, медики не смогли спасти девушку, и на утро она скончалась. В связи с гибелью девушки материалы дела из МВД направили в прокуратуру, а надзорное ведомство передаст их уже в следственный комитет. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Также со ссылкой на собственной источники «Вести» сообщают о том, что нападавшая может иметь психиатрическое заболевание, сейчас женщина задержана.
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