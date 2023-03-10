19-летняя продавец магазина в Уфе скончалась от ножевого ранения

В Уфе не так давно произошло еще более зверское преступление. Многодетный отец зарезал двоих своих сыновей в собственной квартире, а его жена и дочь чудом спаслись из квартиры. Женщины долго не могли найти тех, кто помог бы им в 5 утра. Резонансное дело находится на контроле в том числе и в федеральном следкоме.