Жителей Башкирии вновь напугали сообщением о воздушной тревоге по радио и телевидению

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В Башкирии уже в третий раз за последнее время неизвестные взламывают сервера местных радиостанций и запускают по ним сообщения, где голос на фоне сирен призывает немедленно спрятаться в укрытие, так как существует угроза воздушной тревоги.
Первый подобный случай произошел 22 февраля и напугал уфимцев и жителей еще нескольких крупных городов. Тогда власти и компетентные службы пояснили, что информация является фейковой и разместили ее неизвестные, взломав сервера радиостанций.
Следующий подобный случай в Башкирии произошел 28 февраля, причины в профильных ведомствах назывались все те же. История повторилась и сегодня — после взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги.
— Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности, — сообщили в МЧС по Башкирии.
Ранее Mkset сообщал как звучит реальная тревога и что делать в случае, если прозвучит сигнал «Внимание всем!».