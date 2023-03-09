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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Жителей Башкирии вновь напугали сообщением о воздушной тревоге по радио и телевидению

9 марта 2023, 11:55
Фото: 1MI
На этот раз соцсети не пестрили взволнованными видео с записью тревожного сообщения, а о фейке сообщил региональный МЧС.

В Башкирии уже в третий раз за последнее время неизвестные взламывают сервера местных радиостанций и запускают по ним сообщения, где голос на фоне сирен призывает немедленно спрятаться в укрытие, так как существует угроза воздушной тревоги.

Первый подобный случай произошел 22 февраля и напугал уфимцев и жителей еще нескольких крупных городов. Тогда власти и компетентные службы пояснили, что информация является фейковой и разместили ее неизвестные, взломав сервера радиостанций.

Следующий подобный случай в Башкирии произошел 28 февраля, причины в профильных ведомствах назывались все те же. История повторилась и сегодня — после взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги.

— Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности, — сообщили в МЧС по Башкирии.

Ранее Mkset сообщал как звучит реальная тревога и что делать в случае, если прозвучит сигнал «Внимание всем!».

«Угроза ракетного удара»: уфимцев напугало сообщение по радио
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#Ирина Деревянчук#Общество
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