Wildberries: В компании отсутствует дискриминация чеченцев и дагестанцев

В компании отметили, что Telegram-каналы часто придумывают несуществующие события, публикуют сомнительные видео и фейки. В Wildberries сказали, что только в логистических комплексах маркетплейса работают тысячи жителей этих регионов страны. Они высоко ценятся как сотрудники и отличаются трудолюбием. Об этом информирует NEWS.ru.