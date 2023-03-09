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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Wildberries: В компании отсутствует дискриминация чеченцев и дагестанцев

Сегодня, 13:59
В Wildberries опровергли информацию Telegram-канала Baza о том, что жители Чечни и Дагестана не могут устроиться к ним на работу. Этому, якобы, свидетельствует устав маркетплейса.

В компании отметили, что Telegram-каналы часто придумывают несуществующие события, публикуют сомнительные видео и фейки. В Wildberries сказали, что только в логистических комплексах маркетплейса работают тысячи жителей этих регионов страны. Они высоко ценятся как сотрудники и отличаются трудолюбием. Об этом информирует NEWS.ru.

Также в компании предложили представителям Baza приехать на встречу с работниками онлайн-платформы из Дагестана и Чечни.

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