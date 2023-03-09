Выше ожиданий: чистая прибыль Сбера в 2022 году составила 270,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Объем собственных средств вырос до 5,8 трлн руб., а достаточность базового капитала по Группе увеличилась до 14,8%. Чистая прибыль Сбера по итогам первых двух месяцев 2023 года составила 225 млрд рублей.
Президент Сбербанка Герман Греф, комментируя результаты по МСФО, отметил, что прошлый год стал сложнейшим и для страны, и для банковского сектора, а бизнес-модель прошла очередное испытание на прочность.
— Нашим главным фокусом стала масштабная поддержка населения и бизнеса. За год мы выдали почти 20 трлн руб. кредитов корпоративным и розничным клиентам. Мы реализовали антикризисный план: радикально пересмотрели приоритеты, ввели меры строжайшей экономии, закрыли и продали международные бизнесы, а также создали все необходимые резервы по кредитному портфелю и заблокированным активам», — сказал он. Греф добавил, что «достигнутый запас прочности позволяет Сберу вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года.
Аналитики «Финама» в своем обзоре отмечают, что акции Сбербанка — наиболее перспективные ценные бумаги российского финансового сектора на 2023 год.
По данным Мосбиржи, акции Сбера являются самой популярной бумагой у частных инвесторов, а по капитализации компания входит в тройку лидеров самых дорогих компаний России.
Президент России Владимир Путин на встрече с Германом Грефом назвал Сбер «одним из лидеров, одним из фундаментальных оснований финансовой системы России».
— Сбер не только прошел сложный период, но практически восстановил полностью свою работу: работает с прибылью, устойчиво, ритмично — и это тоже один из признаков устойчивости нашей финансовой системы и очень хороший показатель, — отметил глава государства.