Выше ожиданий: чистая прибыль Сбера в 2022 году составила 270,5 млрд рублей

— Нашим главным фокусом стала масштабная поддержка населения и бизнеса. За год мы выдали почти 20 трлн руб. кредитов корпоративным и розничным клиентам. Мы реализовали антикризисный план: радикально пересмотрели приоритеты, ввели меры строжайшей экономии, закрыли и продали международные бизнесы, а также создали все необходимые резервы по кредитному портфелю и заблокированным активам», — сказал он. Греф добавил, что «достигнутый запас прочности позволяет Сберу вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года.