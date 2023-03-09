Боимся дождя: как уфимцы живут в многоквартирном доме, где из-за снега рухнула крыша

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Ночь на 9 марта преподнесла жителям дома по улице Рыбакова, 12 в Черниковке очень неприятный сюрприз. Ночью жителей обоих подъездов разбудил страшный грохот — под тяжестью неубранного снега рухнула деревянная крыша двухэтажки 1955 года постройки, которая даже не является аварийной, однако, со слов жителей, уже продолжительное время живет без газа. Но этим, к большому сожалению, сегодня в Уфе никого не удивить.
На месте уже побывали представители МЧС и прокуратуры. Надзорное ведомство уже сообщило о том, что площадь повреждения составила около 20 кв. м., жизнеобеспечение объекта не нарушено, угроза разрушения отсутствует. Mkset решил проверить обстановку вокруг ситуации и выехал на место происшествия, чтобы посмотреть на мартовский «крышеснос».
Уже по пути на место из окон машины были видны угрожающе нависшие сосульки на соседних от 12-го дома двухэтажках. Дом находится в нескольких метрах от горевшего в сентябре прошлого года ТЦ «Меркурий», и с непривычки кажется, что весь район - это заколдованное место, где то и дело происходит буйство стихии. И если осенью бушевал огонь, то теперь дело за водой.
Дом по улице Рыбакова под номером 12 стоит как ни в чем не бывало. На улице никого нет, на крыше зияет дыра впечатляющих размеров, под ней гора того, что еще вчера было крышей. Пугающим ожерельем с дома свисают сосульки, которые даже после обрушения крыши дома, видимо, никому не мешают. Они украшают карнизы причудливой, но опасной каймой, а у одного из двух подъездов свисает сосулька огромная, острая и желтая, видимо, от ржавчины. То же самое и на окрестных домах - но, видимо, обрушение крыши не произвело эффект грянувшего грома: вокруг тишь да гладь, крыши в снегу и во льдах, и никто не суетится, чтобы их убрать.
Подъезд, над которым и обрушилась крыша, защищает кодовый замок, а не домофон. Ждать прохожих не пришлось — пока корреспондент разглядывал сосульки и общее убранство двора, из подъезда вышли работники Орджоникидзевского УЖХ, и так мы оказались в подъезде. Он ничем не удивил, но и ничем не порадовал. Деревянная лестница, два этажа по три квартиры, насколько возможно в подъезде чисто. Подъезд изрисован тэгами местных или заезжих любителей граффити, окно между первым и вторым этажом прикрыто фанеркой, которая трепещет от порывов ветра.
Однако это оказалось ерундой по сравнению с неожиданным источником света. Снег летит прямо в подъезд из открытого люка — на крыше работают двое мужчин, по лестнице можно легко забраться и увидеть последствия. Однако полностью залезать на крышу желания не возникает. Балки и стропила особой надежностью не прельщают, тем более их соседи ночью не выдержали и обрушились. Никто не знает запас прочности тех, что еще держатся.
В квартире, которая расположена прямо под люком, жильцов либо не было, либо дверь они открывать не захотели. Но в соседней квартире жители были дома и сразу открыли дверь квартиры. Мужчина, которому на вид лет тридцать, рассказал о событиях прошедшей ночи и о том, что происходило после.
— Я был на работе, ночью мне позвонила супруга, сказала, был сильный грохот. В нашей квартире из ощутимых последствий — осыпалась штукатурка в коридоре и трещины пошли по штукатурке в спальне. К счастью, больше никаких последствий мы не ощутили, но и это нам не в новинку, крыша и раньше подтекала, — показывает на пятна на потолке квартиры житель дома.
Обратил внимание мужчина на то, как работает система межведомственного взаимодействия. Так, после обрушения крыши дом попал не только в поле зрения МЧС, но также полиции и даже участкового педиатра. Дома проживают маленькие дети, и врач интересовалась, все ли у них в порядке. О том, что прокуратура уже инициировала проверку, молодой отец узнал от корреспондента, и был этому очень рад.
— Мы и раньше пытались что-то сделать, но не получалось. Крыша — это уже капремонт, а им заведует региональный оператор. Говорили нам про прокуратуру, но мы не совсем понимали, как действовать, какие документы собирать, — рассказал мужчина.
В подъезде корреспонденту Mkset удалось встретить и двоих-мужчин коммунальщиков, которые, выбравшись с крыши, конечно, не горели желанием рассказывать о произошедшем, но, уходя, пробурчали о том, что «этот дом уже давно нуждался» и «они говорили», но, судя по всему, никто этих предупреждений не слушал.
На встречу корреспонденту также попались две женщины-жительницы соседнего подъезда, которые рассказали, что от ночного грохота испугались не меньше соседей по дому. А еще поделились опасениями из-за неизбежно грядущего потепления и дождя.
— Мало того, что без газа живем, так теперь еще и это. За газ нам уже предлагали скинуться по 50 тысяч, но откуда у нас такие деньги? После того, как крыша упала, у нас в квартире холоднее не стало, но только потому, что и раньше задувало отлично, но мы сейчас очень боимся дождя, потому что и без него крыша постоянно протекает, — посетовали женщины.
Со слов обеспокоенных жительниц дома, ремонт в своих квартирах им приходится регулярно делать даже не ради эстетики, а для того, чтобы, по их словам, обезопасить жилище от крыс и мышей, которые пока что до квартир не добрались, а якобы в изобилии обитают в подвале.
Картина в подъезде, где живут эти женщины, открывалась, что называется, «балабановская»: безнадежность и обреченность, приправленная тщетными попытками жильцов создать хоть какую-то чистоту и уют вокруг. Как ни странно, этот не задетый обрушением крыши подъезд выглядит существенно хуже чем тот, над которым рухнула кровля. Здесь вся стена вздулась от сырости, в деревянных полах впечатляющие трещины.
Спустя несколько часов после обрушения кровли в доме прокуратура Башкирии начала проверку по случившемуся.
— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц обслуживающей организации по надлежащему содержанию общедомового имущества и своевременной очистке кровли от снега и наледи. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — говорится в сообщении ведомства.
Как Mkset сообщал ранее, по данным мэрии Уфы, дом № 12 по улице Рыбакова обслуживает ЖЭУ № 45 согласно заключенному договору. Дозвониться до диспетчерской данного жилищного управления Mkset не удалось — на звонок там не ответили. К слову, на картах «2ГИС» у ЖЭУ №45 рейтинг чуть больше единицы — судя по отзывам, уфимцы жалуются на «неработу» сотрудников и на то, что до ЖЭУ «не дозвониться».
К слову, ранее дом №12 по улице Рыбакова также оказывался в центре скандала — в 2020 году его жители остались без газа из-за старого оборудования, которое якобы ни разу не проверялось.
По информации портала ГИС ЖКХ, дому №12 на Рыбакова в Уфе уже 68 лет, в нем один подъезд и 12 квартир. Несмотря на несколько скандальных ситуаций, он до сих пор не признан аварийным — в сведениях о доме значится, что он «в исправном состоянии», а общий износ здания оценивается всего в 34%.
Как отмечается на сайте «Фонда развития территорий», капремонт крыши дома должен состояться в 2025 году. Новый фасад ждет жителей в 2037 году, а системой газоснабжения планируют заняться аж в 2040 году.
В доме №12 на Рыбакова проживают не похожие на маргиналов самые обычные семьи с детьми, а также пенсионеры. Дом, где люди не вылезают из ремонтов, и в крыше которого теперь зияет дыра в 20 квадратов, на сегодняшний день до сих пор не признан аварийным, а до сегодняшней ночи капитальный ремонт крыши региональный оператор планировал лишь на 2025 год. Неизвестно, ускорит ли происшествие капремонт крыши. И, скорее всего, 68-летний дом № 12 по улице Рыбакова будет существовать еще долгое время.