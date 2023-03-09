Боимся дождя: как уфимцы живут в многоквартирном доме, где из-за снега рухнула крыша

Дом по улице Рыбакова под номером 12 стоит как ни в чем не бывало. На улице никого нет, на крыше зияет дыра впечатляющих размеров, под ней гора того, что еще вчера было крышей. Пугающим ожерельем с дома свисают сосульки, которые даже после обрушения крыши дома, видимо, никому не мешают. Они украшают карнизы причудливой, но опасной каймой, а у одного из двух подъездов свисает сосулька огромная, острая и желтая, видимо, от ржавчины. То же самое и на окрестных домах - но, видимо, обрушение крыши не произвело эффект грянувшего грома: вокруг тишь да гладь, крыши в снегу и во льдах, и никто не суетится, чтобы их убрать.