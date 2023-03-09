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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Боимся дождя: как уфимцы живут в многоквартирном доме, где из-за снега рухнула крыша

9 марта 2023, 11:37
Фото: mkset.ru
Корреспондент Mkset побывал в уфимском доме, где в ночь с 8 на 9 марта обвалилась крыша. Оказалось, что проблем жильцам доставляет не только дыра в потолке, но и отсутствие газа и крысы в подвале.

Ночь на 9 марта преподнесла жителям дома по улице Рыбакова, 12 в Черниковке очень неприятный сюрприз. Ночью жителей обоих подъездов разбудил страшный грохот — под тяжестью неубранного снега рухнула деревянная крыша двухэтажки 1955 года постройки, которая даже не является аварийной, однако, со слов жителей, уже продолжительное время живет без газа. Но этим, к большому сожалению, сегодня в Уфе никого не удивить.

На месте уже побывали представители МЧС и прокуратуры. Надзорное ведомство уже сообщило о том, что площадь повреждения составила около 20 кв. м., жизнеобеспечение объекта не нарушено, угроза разрушения отсутствует. Mkset решил проверить обстановку вокруг ситуации и выехал на место происшествия, чтобы посмотреть на мартовский «крышеснос».

по прибытию на месте работа пусть и не кипела, но шлапо прибытию на месте работа пусть и не кипела, но шла
снег сломал крышу, но сосульки то не при чемснег сломал крышу, но сосульки то не при чем
тихо шифером шурша...тихо шифером шурша...
по прибытию на месте работа пусть и не кипела, но шла
Фото: mkset.ru

Заколдованное место

Уже по пути на место из окон машины были видны угрожающе нависшие сосульки на соседних от 12-го дома двухэтажках. Дом находится в нескольких метрах от горевшего в сентябре прошлого года ТЦ «Меркурий», и с непривычки кажется, что весь район - это заколдованное место, где то и дело происходит буйство стихии. И если осенью бушевал огонь, то теперь дело за водой.

Дом по улице Рыбакова под номером 12 стоит как ни в чем не бывало. На улице никого нет, на крыше зияет дыра впечатляющих размеров, под ней гора того, что еще вчера было крышей. Пугающим ожерельем с дома свисают сосульки, которые даже после обрушения крыши дома, видимо, никому не мешают. Они украшают карнизы причудливой, но опасной каймой, а у одного из двух подъездов свисает сосулька огромная, острая и желтая, видимо, от ржавчины. То же самое и на окрестных домах - но, видимо, обрушение крыши не произвело эффект грянувшего грома: вокруг тишь да гладь, крыши в снегу и во льдах, и никто не суетится, чтобы их убрать.

мартовский снег летит прямо в подъездмартовский снег летит прямо в подъезд
в подъезде чисто, настолько насколько это возможнов подъезде чисто, настолько насколько это возможно
окно между первым и вторым этажом давно выбито и вместо стекла закрыто фанеройокно между первым и вторым этажом давно выбито и вместо стекла закрыто фанерой
мартовский снег летит прямо в подъезд
Фото: mkset.ru

Подъезд, над которым и обрушилась крыша, защищает кодовый замок, а не домофон. Ждать прохожих не пришлось — пока корреспондент разглядывал сосульки и общее убранство двора, из подъезда вышли работники Орджоникидзевского УЖХ, и так мы оказались в подъезде. Он ничем не удивил, но и ничем не порадовал. Деревянная лестница, два этажа по три квартиры, насколько возможно в подъезде чисто. Подъезд изрисован тэгами местных или заезжих любителей граффити, окно между первым и вторым этажом прикрыто фанеркой, которая трепещет от порывов ветра.

Однако это оказалось ерундой по сравнению с неожиданным источником света. Снег летит прямо в подъезд из открытого люка — на крыше работают двое мужчин, по лестнице можно легко забраться и увидеть последствия. Однако полностью залезать на крышу желания не возникает. Балки и стропила особой надежностью не прельщают, тем более их соседи ночью не выдержали и обрушились. Никто не знает запас прочности тех, что еще держатся.

килограммы паутины и не самого надежного вида балкикилограммы паутины и не самого надежного вида балки
гулять по крыше желания не возникаетгулять по крыше желания не возникает
впечатляющий вид на гору мусора сверху фотографировать было немного боязно.впечатляющий вид на гору мусора сверху фотографировать было немного боязно.
килограммы паутины и не самого надежного вида балки
Фото: mkset.ru

«А мы говорили»

В квартире, которая расположена прямо под люком, жильцов либо не было, либо дверь они открывать не захотели. Но в соседней квартире жители были дома и сразу открыли дверь квартиры. Мужчина, которому на вид лет тридцать, рассказал о событиях прошедшей ночи и о том, что происходило после.

— Я был на работе, ночью мне позвонила супруга, сказала, был сильный грохот. В нашей квартире из ощутимых последствий — осыпалась штукатурка в коридоре и трещины пошли по штукатурке в спальне. К счастью, больше никаких последствий мы не ощутили, но и это нам не в новинку, крыша и раньше подтекала, — показывает на пятна на потолке квартиры житель дома.

Обратил внимание мужчина на то, как работает система межведомственного взаимодействия. Так, после обрушения крыши дом попал не только в поле зрения МЧС, но также полиции и даже участкового педиатра. Дома проживают маленькие дети, и врач интересовалась, все ли у них в порядке. О том, что прокуратура уже инициировала проверку, молодой отец узнал от корреспондента, и был этому очень рад.

— Мы и раньше пытались что-то сделать, но не получалось. Крыша — это уже капремонт, а им заведует региональный оператор. Говорили нам про прокуратуру, но мы не совсем понимали, как действовать, какие документы собирать, — рассказал мужчина.
таковы последствия ночного обрушения в той квартире, куда нас пустили, больше всего пострадал коридортаковы последствия ночного обрушения в той квартире, куда нас пустили, больше всего пострадал коридор
в спальне тоже прозвучало это обрушенияв спальне тоже прозвучало это обрушения
таковы последствия ночного обрушения в той квартире, куда нас пустили, больше всего пострадал коридор
Фото: mkset.ru

В подъезде корреспонденту Mkset удалось встретить и двоих-мужчин коммунальщиков, которые, выбравшись с крыши, конечно, не горели желанием рассказывать о произошедшем, но, уходя, пробурчали о том, что «этот дом уже давно нуждался» и «они говорили», но, судя по всему, никто этих предупреждений не слушал.

обрушение крыши под тяжестью снега кажется не повод сбивать сосулькиобрушение крыши под тяжестью снега кажется не повод сбивать сосульки
дом видел многое и чтит его памятьдом видел многое и чтит его память
обрушение крыши под тяжестью снега кажется не повод сбивать сосульки
Фото: mkset.ru

«Боимся дождя»

На встречу корреспонденту также попались две женщины-жительницы соседнего подъезда, которые рассказали, что от ночного грохота испугались не меньше соседей по дому. А еще поделились опасениями из-за неизбежно грядущего потепления и дождя.

— Мало того, что без газа живем, так теперь еще и это. За газ нам уже предлагали скинуться по 50 тысяч, но откуда у нас такие деньги? После того, как крыша упала, у нас в квартире холоднее не стало, но только потому, что и раньше задувало отлично, но мы сейчас очень боимся дождя, потому что и без него крыша постоянно протекает, — посетовали женщины.

Со слов обеспокоенных жительниц дома, ремонт в своих квартирах им приходится регулярно делать даже не ради эстетики, а для того, чтобы, по их словам, обезопасить жилище от крыс и мышей, которые пока что до квартир не добрались, а якобы в изобилии обитают в подвале.

Картина в подъезде, где живут эти женщины, открывалась, что называется, «балабановская»: безнадежность и обреченность, приправленная тщетными попытками жильцов создать хоть какую-то чистоту и уют вокруг. Как ни странно, этот не задетый обрушением крыши подъезд выглядит существенно хуже чем тот, над которым рухнула кровля. Здесь вся стена вздулась от сырости, в деревянных полах впечатляющие трещины.

так выглядит неаварийный 68-летний домтак выглядит неаварийный 68-летний дом
сваленный мусор даже не огорожен, впрочем как и соседние дома в надели и сосулькахсваленный мусор даже не огорожен, впрочем как и соседние дома в надели и сосульках
пентхаус, о котором вряд ли бы кто-то стал мечтатьпентхаус, о котором вряд ли бы кто-то стал мечтать
так выглядит неаварийный 68-летний дом
Фото: mkset.ru

«Управляшка» с рейтингом в единицу

Спустя несколько часов после обрушения кровли в доме прокуратура Башкирии начала проверку по случившемуся.

— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц обслуживающей организации по надлежащему содержанию общедомового имущества и своевременной очистке кровли от снега и наледи. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — говорится в сообщении ведомства.

Как Mkset сообщал ранее, по данным мэрии Уфы, дом № 12 по улице Рыбакова обслуживает ЖЭУ № 45 согласно заключенному договору. Дозвониться до диспетчерской данного жилищного управления Mkset не удалось — на звонок там не ответили. К слову, на картах «2ГИС» у ЖЭУ №45 рейтинг чуть больше единицы — судя по отзывам, уфимцы жалуются на «неработу» сотрудников и на то, что до ЖЭУ «не дозвониться».

К слову, ранее дом №12 по улице Рыбакова также оказывался в центре скандала — в 2020 году его жители остались без газа из-за старого оборудования, которое якобы ни разу не проверялось.

По информации портала ГИС ЖКХ, дому №12 на Рыбакова в Уфе уже 68 лет, в нем один подъезд и 12 квартир. Несмотря на несколько скандальных ситуаций, он до сих пор не признан аварийным — в сведениях о доме значится, что он «в исправном состоянии», а общий износ здания оценивается всего в 34%.

Как отмечается на сайте «Фонда развития территорий», капремонт крыши дома должен состояться в 2025 году. Новый фасад ждет жителей в 2037 году, а системой газоснабжения планируют заняться аж в 2040 году.

В доме №12 на Рыбакова проживают не похожие на маргиналов самые обычные семьи с детьми, а также пенсионеры. Дом, где люди не вылезают из ремонтов, и в крыше которого теперь зияет дыра в 20 квадратов, на сегодняшний день до сих пор не признан аварийным, а до сегодняшней ночи капитальный ремонт крыши региональный оператор планировал лишь на 2025 год. Неизвестно, ускорит ли происшествие капремонт крыши. И, скорее всего, 68-летний дом № 12 по улице Рыбакова будет существовать еще долгое время.

Скандальная двухэтажка в Уфе осталась без крыши из-за неубранного снега
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#Ирина Деревянчук#Город#В Уфе обвалилась крыша жилого дома
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