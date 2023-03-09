В Уфе суд пересмотрел ДТП с гибелью мамы и ребенка и дал виновнице 3 года тюрьмы

В пресс-релизе суда сообщалось, что виновница полностью возместила вред от и принесла извинения, а также то, что у суда было достаточное количество смягчающих обстоятельств — преступление было совершено по неосторожности и впервые. Учел тогда суд и то, что обвиняемая сама является матерью совсем маленького ребенка. Однако сразу после сообщения о прекращении дела прокуратура заявила о том, что с таким решением суда не согласна и будет добиваться того, чтобы дело все-таки было рассмотрено.