В Уфе суд пересмотрел ДТП с гибелью мамы и ребенка и дал виновнице 3 года тюрьмы

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Виновнице страшного ДТП, произошедшего летом минувшего года на пешеходном переходе на перекрестке улиц Авроры и Софьи Перовской Кировский райсуд Уфы все-таки вынес приговор. В октябре 2022 года суд в Уфе прекратил резонансное дело о сбитых на пешеходном переходе матери и сыне по ходатайству мужа погибшей женщины. Причиной стало примирение сторон, ходатайствовал о прекращении дела и родственник погибших.
В пресс-релизе суда сообщалось, что виновница полностью возместила вред от и принесла извинения, а также то, что у суда было достаточное количество смягчающих обстоятельств — преступление было совершено по неосторожности и впервые. Учел тогда суд и то, что обвиняемая сама является матерью совсем маленького ребенка. Однако сразу после сообщения о прекращении дела прокуратура заявила о том, что с таким решением суда не согласна и будет добиваться того, чтобы дело все-таки было рассмотрено.
Сегодня пресс-служба ведомства сообщила о том, что прокуратура добилась вынесения приговора женщине, ее признали виновной в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Подсудимая признала вину в совершении преступления, уместно добавить, что признавала она ее и ранее.
28-летней женщин назначили наказание в виде реального, а не условного лишения свободы на срок 3 года. Отбывать наказание ей предстоит в колонии-поселении, но не сейчас, а через 13 лет, после того как годовалый ребенок женщины достигнет 14 лет. Также женщина будет лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года.