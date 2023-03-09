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Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

В Уфе на месте Гагаринского рынка появятся торговый центр, поликлиника и ФОК

9 марта 2023, 15:23
Фото: 1MI
О масштабной реконструкции сообщили в мэрии Уфы

В уфимском микрорайоне Сипайлово планируется масштабная реконструкция в квартале близ Гагаринского рынка. Изменения затронут района в пределах улицы Гагрина, Набережной и Рыльского. Соответствующее постановление за подписью мэра города Ратмира Мавлиева было опубликовано на сайте администраци Уфы сегодня, девятого марта.

По данным документации, рыночные павильоны отправятся под снос. Их место займут торгово-сервисный комплекс, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника, рассчитанная на 600 посещений в рамках одной смены. Наряду с этим планируется размещение двух автопаркингов на две сотни автомобилей. Суммарная площадь здания превысит 15 тысяч квадратных метров.

— Проектом предлагается изменение красных линий по улице Юрия Гагарина с увеличением площади элемента планировочной структуры с 4,31 до 4,83 га и снос существующих торговых павильонов, хозяйственных корпусов, склада общей площадью объектов 5671,82 кв. м для размещения новых объектов капитального строительства», — сообщается в постановлении.

Отметим, что ранее к главе республики обратился местный житель с просьбой облагородить улицу Рыльского в Сипайлово. По его мнению, там могли бы разместиться рестораны, а саму улицу можно было бы связать с Набережной. Меж тем улица постепенно приходит во все больший упадок — уфимцы отмечают, что там нет ни скамеек, ни урн, а дороги испещрены ямами и ухабами.

Также в непосредственной близости от Гагаринского рынка располгается набережная реки Уфы. Рекреационная зона с некогда большим потенциалом постепенно приходит в негодность: каменные ограждения покрываются граффити, а среди зеленых насаждений то и дело встречаются пакеты с мусором. Подробнее о том, как выглядит набережная в Сипайлово, Mkset рассказывал здесь.

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#Азамат Нухов#Общество#Город
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