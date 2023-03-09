В Уфе на месте Гагаринского рынка появятся торговый центр, поликлиника и ФОК

Отметим, что ранее к главе республики обратился местный житель с просьбой облагородить улицу Рыльского в Сипайлово. По его мнению, там могли бы разместиться рестораны, а саму улицу можно было бы связать с Набережной. Меж тем улица постепенно приходит во все больший упадок — уфимцы отмечают, что там нет ни скамеек, ни урн, а дороги испещрены ямами и ухабами.