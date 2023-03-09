В Уфе на месте Гагаринского рынка появятся торговый центр, поликлиника и ФОК

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
В уфимском микрорайоне Сипайлово планируется масштабная реконструкция в квартале близ Гагаринского рынка. Изменения затронут района в пределах улицы Гагрина, Набережной и Рыльского. Соответствующее постановление за подписью мэра города Ратмира Мавлиева было опубликовано на сайте администраци Уфы сегодня, девятого марта.
По данным документации, рыночные павильоны отправятся под снос. Их место займут торгово-сервисный комплекс, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника, рассчитанная на 600 посещений в рамках одной смены. Наряду с этим планируется размещение двух автопаркингов на две сотни автомобилей. Суммарная площадь здания превысит 15 тысяч квадратных метров.
— Проектом предлагается изменение красных линий по улице Юрия Гагарина с увеличением площади элемента планировочной структуры с 4,31 до 4,83 га и снос существующих торговых павильонов, хозяйственных корпусов, склада общей площадью объектов 5671,82 кв. м для размещения новых объектов капитального строительства», — сообщается в постановлении.
Отметим, что ранее к главе республики обратился местный житель с просьбой облагородить улицу Рыльского в Сипайлово. По его мнению, там могли бы разместиться рестораны, а саму улицу можно было бы связать с Набережной. Меж тем улица постепенно приходит во все больший упадок — уфимцы отмечают, что там нет ни скамеек, ни урн, а дороги испещрены ямами и ухабами.
Также в непосредственной близости от Гагаринского рынка располгается набережная реки Уфы. Рекреационная зона с некогда большим потенциалом постепенно приходит в негодность: каменные ограждения покрываются граффити, а среди зеленых насаждений то и дело встречаются пакеты с мусором. Подробнее о том, как выглядит набережная в Сипайлово, Mkset рассказывал здесь.