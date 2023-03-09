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Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

В тринадцатый раз отложена процедура банкротства ООО "АДДК"

9 марта 2023, 13:03
Фото: pxhere.com
Арбитражный суд Ростовской области отклонил ходатайство банка непрофильных активов «Траст» и Межрайонной ИНФС №25 о введении процедуры конкурсного производства в отношении ООО «АДДК». Это происходит уже в тринадцатый раз.

Заявление о признании ООО «АДДК» банкротом было подано в Арбитражный суд Ростовской области ещё в январе 2020 года. Таким образом, сроки о признании должника банкротом  в пять раз превысили определенные законодательством нормы. Вследствие этого  у ООО «АДДК» растут долги  перед кредиторами. Задолженности организации перед бюджетом уже составляют свыше 22 миллионов рублей. «Трасту» компания должна более 400 млн руб.

ООО «АДДК» занималось покупкой и продажей недвижимости. Компания владеет земельными участками для коттеджного строительства в Ростовской области. В сентябре 2021 года прошло первое собрание кредиторов ООО «АДДК». На нём принято решение о введении конкурсного производства, так как восстановление платёжеспособности организации невозможно. Для покрытия долгов необходима реализация имущества.

Должник и аффилированные ему лица заявляют ходатайства об отложении судебных заседаний. Суд регулярно удовлетворяет прошения. В свою очередь, банк непрофильных активов «Траст» намерен добиться погашения задолженности и продолжит требовать проведения процедуры конкурсного производства.

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