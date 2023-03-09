В тринадцатый раз отложена процедура банкротства ООО "АДДК"

Заявление о признании ООО «АДДК» банкротом было подано в Арбитражный суд Ростовской области ещё в январе 2020 года. Таким образом, сроки о признании должника банкротом в пять раз превысили определенные законодательством нормы. Вследствие этого у ООО «АДДК» растут долги перед кредиторами. Задолженности организации перед бюджетом уже составляют свыше 22 миллионов рублей. «Трасту» компания должна более 400 млн руб.