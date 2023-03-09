В Башкирии цены в 2022 году росли быстрее, чем в Татарстане

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Росстат публикует данные об индексе потребительских цен по итогам 2022 года. Mkset решил узнать, как изменились данные статистики за два прошедших года и сравнить показатели двух соседних республики — Башкортостана и Татарстана.
— Индекс потребительских цен измеряет изменения с течением времени общего уровня цен на товары и услуги, которые конкретная группа населения приобретает, использует или платит за потребление
Так, в 2021 году индекс потребительских цен на товары и услуги в Башкортостане составил 108,6, по итогам 2022 года он вырос до 111,9. В республике Татарстан тем временем аналогичный показатель в 2021 году составил 108,7, в 2022 году — 111,4.