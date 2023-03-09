В Башкирии цены в 2022 году росли быстрее, чем в Татарстане

Так, в 2021 году индекс потребительских цен на товары и услуги в Башкортостане составил 108,6, по итогам 2022 года он вырос до 111,9. В республике Татарстан тем временем аналогичный показатель в 2021 году составил 108,7, в 2022 году — 111,4.