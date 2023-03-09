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Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

В Башкирии цены в 2022 году росли быстрее, чем в Татарстане

9 марта 2023, 10:17
Фото: 1MI
Разница по итогам двух лет составила десятые доли

Росстат публикует данные об индексе потребительских цен по итогам 2022 года. Mkset решил узнать, как изменились данные статистики за два прошедших года и сравнить показатели двух соседних республики — Башкортостана и Татарстана.

— Индекс потребительских цен измеряет изменения с течением времени общего уровня цен на товары и услуги, которые конкретная группа населения приобретает, использует или платит за потребление

Так, в 2021 году индекс потребительских цен на товары и услуги в Башкортостане составил 108,6, по итогам 2022 года он вырос до 111,9. В республике Татарстан тем временем аналогичный показатель в 2021 году составил 108,7, в 2022 году — 111,4.

 

 

#Азамат Нухов#Общество#Экономика
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