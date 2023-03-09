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Posted Сегодня, 18:43

Published Сегодня, 18:43

Modified Сегодня, 18:48

Updated Сегодня, 18:48

В Башкирии с учетом погодной обстановки ограничили движение на шести автодорогах

9 марта 2023, 18:43
Фото: 1MI
Ограничения продлятся до завтрашнего утра

В связи с неблагоприятной погодной обстановкой в Башкирии ввели временное ограничение движения на шести участках автодорог в Аургазинском и Кармаскалинском районах республики. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что введенное ограничение, в частности, коснется передвижения таких категорий транспорта, как большегрузные автомобили, пассажирские автобусы и маршрутные такси.

Ограничительные меры продлятся до 10:00 по местному времени на автодорогах:

1. Кармаскалы — Адзитарово — а/д Давлеканово — Толбазы, км 06+000 — км 22+800;
2. Давлеканово — Толбазы, км 41+000 — км 59+100;
3. Ишлы — Новоадзитарово, км 0+000 — км 30+500;
4. Толбазы — Семенкино, км 3+000 — км 31+600;
5. Урал — Мурадым, км 0+000 — км 24+600;
6. Культура — Турумбет, км 0+000 — км 6+500.

Напомним, ранее движение аналогичных категорий транспорта было ограничено на участке Кармаскалы-Адзитарово а/д Давлеканово-Толбазы с 6 км по 23 км, а также на автодороге Улукулево-Прибельский с 5 по 7 км.

#Азамат Нухов#Общество
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