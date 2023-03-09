В Башкирии с учетом погодной обстановки ограничили движение на шести автодорогах

В связи с неблагоприятной погодной обстановкой в Башкирии ввели временное ограничение движения на шести участках автодорог в Аургазинском и Кармаскалинском районах республики. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.