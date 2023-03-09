В Башкирии из-за непогоды ограничили движение на двух автодорогах

Как отметил Владимир Севастьянов, в настоящий момент сняты введенные ранее ограничения на трассах Янаул — Верхние Татышлы, Бураево — Старобалтачево — Куеда и автодороге Бирск — Тастуба — Сатка. Также ранее глава региональной Госавтоинспекции напомнил жителям республики о том, что в случае аварийных ситуаций на дорогах они могут обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД.