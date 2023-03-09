В Башкирии из-за непогоды ограничили движение на двух автодорогах

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
В Башкирии на фоне неблагоприятных погодных условий вводятся ограничения на движение транспорта на двух автодорогах. В частности, ограничение коснётся пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта. Об этом сегодня, девятого марта, сообщает глава ГИБДД по республике Владимир Севастьянов.
Сообщается, что ограничения вводятся:
Ограничения вступают в силу с 16:00 и продлятся до 19:00, однако время их действия могут продлить в зависимости от обстоятельств.
Как отметил Владимир Севастьянов, в настоящий момент сняты введенные ранее ограничения на трассах Янаул — Верхние Татышлы, Бураево — Старобалтачево — Куеда и автодороге Бирск — Тастуба — Сатка. Также ранее глава региональной Госавтоинспекции напомнил жителям республики о том, что в случае аварийных ситуаций на дорогах они могут обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД.