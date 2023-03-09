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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

В Башкирии из-за непогоды ограничили движение на двух автодорогах

9 марта 2023, 13:51
Фото: 1MI
Движение ограничили на три часа, однако время могут продлить

В Башкирии на фоне неблагоприятных погодных условий вводятся ограничения на движение транспорта на двух автодорогах. В частности, ограничение коснётся пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта. Об этом сегодня, девятого марта, сообщает глава ГИБДД по республике Владимир Севастьянов.

Сообщается, что ограничения вводятся:

  • на участке Кармаскалы — Адзитарово а/д Давлеканово — Толбазы с 6 км по 23 км;
  • на автодороге Улукулево — Прибельский с 5 по 7 км.

Ограничения вступают в силу с 16:00 и продлятся до 19:00, однако время их действия могут продлить в зависимости от обстоятельств.

Как отметил Владимир Севастьянов, в настоящий момент сняты введенные ранее ограничения на трассах Янаул — Верхние Татышлы, Бураево — Старобалтачево — Куеда и автодороге Бирск — Тастуба — Сатка. Также ранее глава региональной Госавтоинспекции напомнил жителям республики о том, что в случае аварийных ситуаций на дорогах они могут обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД.

#Азамат Нухов#Общество
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