mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Три гранда АПЛ нацелились на хавбека «Ювентуса» Рабьо

Сегодня, 16:00
Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может сменить чемпионат Италии на АПЛ.

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на британские СМИ.

Отмечается, что 27-летний футболист неоднократно заявлял о своем желании поиграть в английском чемпионате.

Сообщается, что французский игрок входит в список интересов «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Английские клубы могут побороться за хавбека ближайшим летом, в случае, если он откажется продлевать свой контракт с итальянской командой.

Добавим, что Рабьо является игроком «Ювентуса» с июля 2019 года. В текущем сезоне за «бьянконери» на его счету 29 сыгранных матча, семь голов и два ассиста.

Подпишитесь
Потребительская корзина в Башкирии за год подорожала почти на 1500 рублей
Сегодня, 12:02
Боимся дождя: как уфимцы живут в многоквартирном доме, где из-за снега рухнула крыша
Сегодня, 11:37
В Башкортостане безработных оказалось в два раза больше, чем в Татарстане
Сегодня, 12:49
Жителей Башкирии вновь напугали сообщением о воздушной тревоге по радио и телевидению
Сегодня, 11:55
Где инвестиции зарыты: как власти Башкирии решают экономические проблемы
7 марта 09:02
Нужда на 15 миллионов: Власти Уфы ищут подрядчика для обслуживания туалетов в парках
Сегодня, 11:37