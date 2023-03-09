Три гранда АПЛ нацелились на хавбека «Ювентуса» Рабьо

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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Updated Сегодня, 16:01
Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на британские СМИ.
Отмечается, что 27-летний футболист неоднократно заявлял о своем желании поиграть в английском чемпионате.
Сообщается, что французский игрок входит в список интересов «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Английские клубы могут побороться за хавбека ближайшим летом, в случае, если он откажется продлевать свой контракт с итальянской командой.
Добавим, что Рабьо является игроком «Ювентуса» с июля 2019 года. В текущем сезоне за «бьянконери» на его счету 29 сыгранных матча, семь голов и два ассиста.