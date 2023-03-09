Скандальная двухэтажка в Уфе осталась без крыши из-за неубранного снега

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В Уфе в двухэтажке на Рыбакова, 12 обрушилась кровля крыши. По данным управления гражданской защиты города, это случилось ночью — площадь провала составила около 20 кв. м. В УГЗ города предварительной причиной случившегося назвали скопление снега и длительное воздействие влаги.
В настоящее время на месте идет демонтаж и ремонт кровли. К счастью, по данным властей, пострадавших не оказалось. Известно, что прокуратура региона начала проверку по данной ситуации.
— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц обслуживающей организации по надлежащему содержанию общедомового имущества и своевременной очистке кровли от снега и наледи. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — говорится в сообщении ведомства.
По данным мэрии Уфы, дом № 12 по улице Рыбакова обслуживает ЖЭУ № 45 согласно заключенному договору. Дозвониться до диспетчерской данного жилищного управления Mkset не удалось — на звонок там не ответили. К слову, на картах «2ГИС» у ЖЭУ №44 рейтинг чуть больше единицы — судя по отзывам, уфимцы жалуются на «неработу» сотрудников и на то, что до ЖЭУ «не дозвониться».
К слову, ранее дом №12 по улице Рыбакова также оказывался в центре скандала — в 2020 году его жители остались без газа из-за старого оборудования, которое якобы ни разу не проверялось.
По информации портала ГИС ЖКХ, дому №12 на Рыбакова в Уфе уже 68 лет, в нем один подъезд и 12 квартир. Несмотря на несколько скандальных ситуаций, он до сих пор не признан аварийным - в сведениях о доме значится, что он "в исправном состоянии", а общий износ здания оценивается всего в 34%.
Как отмечается на сайте "Фонда развития территорий", капремонт крыши дома должен состояться в 2025 году. Новый фасад ждет жителей в 2037 году, а системой газоснабжения планируют заняться аж в 2040 году.