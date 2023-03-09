Скандальная двухэтажка в Уфе осталась без крыши из-за неубранного снега

По информации портала ГИС ЖКХ, дому №12 на Рыбакова в Уфе уже 68 лет, в нем один подъезд и 12 квартир. Несмотря на несколько скандальных ситуаций, он до сих пор не признан аварийным - в сведениях о доме значится, что он "в исправном состоянии", а общий износ здания оценивается всего в 34%.