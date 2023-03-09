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Пользователи новой соцсети VMIRE смогут авторизовываться с помощью «Мобильного ID»

9 марта 2023, 12:08
Фото: yanalya / https://www.freepik.com/
билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») обеспечил пользователей новой российской социальной сети VMIRE возможностью авторизации через сервис Mobile ID (Мобильный ID), это позволяет сделать доступ к аккаунту удобным и безопасным.

VMIRE — российская социальная сеть для общения и самовыражения, основанная на базе привычного функционала: создание и просмотр фото и видео контента, а также его монетизация.

Главное преимущество этой социальной сети заключается в возможности импортировать профиль из других социальных сетей. При этом переноситься как сам профиль, так и весь контент: подписчики, комментарии, оценки и т. д. Есть возможность группировать контент по отдельным каналам (закрытым, платным) и настраивать статистические данные в удобном виде.

Сервис Mobile ID — это продукт, который не только ускоряет процесс авторизации и регистрации, но и снижает вероятность взлома аккаунта мошенниками. Вход в соцсеть реализован исключительно через номер мобильного телефона, что обеспечивает высокий уровень безопасности.

Пользователь сети VMIRE получает пуш или смс-уведомление от билайн, чтобы подтвердить аутентификацию в сети.

Также билайн предоставил VMIRE доступ к своей универсальной облачной платформе beeline cloud (билайн облако), обеспечивающей запуск серверного программного обеспечения в отказоустойчивых кластерах и надёжное хранение пользовательского контента. Функциональность beeline cloud позволила клиенту существенно сократить сроки и объемы разработки продукта. Также оператор обеспечивает социальную сеть каналами связи и оказывает услуги по рассылке сервисных смс.

— Mobile ID — удобный и быстрый способ зарегистрироваться, войти в аккаунт или оформить заказ. Пользователям не нужно заполнять формы вручную, придумывать и запоминать сложные логины и пароли. Надеемся, что пользователи VMIRE уже оценили удобство этого сервиса, — подчеркнул директор корпоративного бизнеса Западного региона ПАО «Вымпелком» Машков Константин.

— Высокий уровень защищённости пользовательских аккаунтов значительно снижает интенсивность и частоту хакерских атак на сеть, позволяя нам направлять меньше ресурсов на укрепление бастионов кибербезопасности, а вкладываться в совершенствование интерфейса и различных клиентских сервисов, — отметил генеральный директор ООО «ВМИРЕ» Евгений Мутовкин.

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#Андрей Королев#Общество#Новости
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