Отделить зерна от плевел: как Башкортостан задействован на рынке экспертизы

В Башкортостане об инспекционных услугах чаще всего можно услышать в контексте торговой продукции, наиболее подверженной фальсификациям. Например, когда речь идет про мед, который является одной из визитных карточек республики. Дело в том, что отличить настоящий мед от фальсификата непрофессионал просто не способен ни на вид, ни на вкус — тут нужен лаборант с микроскопом. Разве что покупателю перед походом в магазин не удастся заглянуть к производителю на пасеку, чтобы оценить условия пчелиного труда, посмотреть на материалы медогонки и т. д. Как правило, простые покупатели настолько дотошно магазин не изучает, и поэтому ориентирами чаще всего остаются упаковка, внешний вид и привлекательные ценники.