Отделить зерна от плевел: как Башкортостан задействован на рынке экспертизы

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Традиционно чтобы выпустить товар на рынок, для этого нужны соответствующие документы — декларация или сертификат, который подтверждает, что конкретная продукция соответствует необходимым требованиям и заявленному качеству. Обычно данная процедура требует лабораторных испытаний, которые и становятся основанием для выдачи бумаг.
Подобные инспекционные услуги оказывают независимые эксперты — сюрвейеры, которые на данный момент являются неотъемлемой частью рыночных отношений. Их задача — сохранить груз в цепочке от отправителя до получателя, проверить его качество и сократить потери, в случае проблем сюрвейер фиксирует это документально. Для каждого клиента выпускается соответствующий рапорт, в котором последовательно отмечают развитие событий, свидетелями которых они были лично.
В Башкортостане об инспекционных услугах чаще всего можно услышать в контексте торговой продукции, наиболее подверженной фальсификациям. Например, когда речь идет про мед, который является одной из визитных карточек республики. Дело в том, что отличить настоящий мед от фальсификата непрофессионал просто не способен ни на вид, ни на вкус — тут нужен лаборант с микроскопом. Разве что покупателю перед походом в магазин не удастся заглянуть к производителю на пасеку, чтобы оценить условия пчелиного труда, посмотреть на материалы медогонки и т. д. Как правило, простые покупатели настолько дотошно магазин не изучает, и поэтому ориентирами чаще всего остаются упаковка, внешний вид и привлекательные ценники.
Бортевой мед, который ценится дороже обычного, в общем объеме медовой продукции республики составляет относительно небольшую долю: например, за 2022 году башкирские пчеловоды произвели 6,7 тыс. тонн меда, из которых в бортевом пчеловодстве — около 6 тонн, то есть примерно 0,1%. Поэтому неудивительно, что бортевому пчеловодству в регионе уделяется особое внимание: в минувшем году НКО «Алтын Солок» впервые получила не только статус племенного репродуктора по разведению пчел среднерусской породы, но и лаборатории молекулярно-генетической экспертизы. Это крайне важный момент, поскольку запуск такой лаборатории, которая специализируется на определенной продовольственной экспертизе — одна из ключевых проблем отрасли: найти средства, кадры с соответствующим образованием, аккредитация — сложный и финансово затратный путь.
Кроме того, в 2021 году было подписано соглашение о взаимодействии между Башкирией и Главгосэкспертизой, в рамках которого, в том числе, будет проходить повышение компетенций республиканских специалистов, занимающихся подготовкой проектной документации и проведением экспертизы. Одно из ключевых направлений сотрудничества — формирование единой цифровой среды в сфере проектирования и экспертизы. По словам начальника Главгосэкспертизы РФ Игоря Манылова, многие годы рабочую документацию готовили отдельно для строителей, отдельно для экспертизы; современные технологии позволяют работать одновременно всем заинтересованным структурам с единой информационной моделью.
Что касается рынка инспекционных услуг в целом по стране стране, то его общий объем оценивается в 45 млрд рублей. Больше половины этой суммы приходится на несколько универсальных компаний, которые являются частью международных лидеров в отрасли. Примерно треть рынка — средние игроки, в числе которых есть и российские компании, и компании с иностранным капиталом. Как правило, это компании с широким спектром услуг и специализацией. Примерно пятая часть — мелкие нишевые игроки. Всего инспекцией в России занимается около 3 тыс. компаний.
Стоит отметить, что рынку товарной экспертизы в России в этом году исполняется 100 лет: в 1923 году на базе Северо-западной областной торговой палаты было создано Бюро товарных экспертиз, ныне это организация «Союзэкспертиза», которая обладает необходимыми лабораторными мощностями. Специалисты этой компании сопровождают торговые сделки, инспектируют производство на заводах и промышленных предприятиях, занимаются сертификацией продукции.
— Это родоначальники экспертизы вообще в России. Как экспертиза она родилась в недрах ТПП. Сегодня все системы этой темой занимаются, все 148 палат наших оказывают такого рода услуги, — подчеркивает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
По мнению Сергея Катырина, одна из проблем рынка экспертизы — демпинг:
— Сегодня главный критерий это стоимость. Тема правильно, на мой взгляд, решена, например, в Узбекистане. Каждая компания, которая хочет заключить внешнеторговый контракт с использованием банковских денег обязана нанять на конкурсной основе инспекционную компанию. Когда определяется, какую компанию подбирать, вопрос стоимости занимает 10 процентов, а вопрос квалификации — 90.
В ТПП РФ считают, что решающим фактором в тендерах должна быть квалификация инспектора, а не цена работ, только при таких условиях стандарты отрасли способны качественно вырасти. При этом и сам процесс оценки товаров не пострадает, а напротив — приобретет принципиально новый уровень: продавца — избавит от рисков невыплат, покупатель же будет уверен в качестве приобретенного товара.