Обвалившаяся крыша, весеннее половодье и сигналы тревоги по радио в Уфе

В ночь в 8 на 9 марта в Уфе обвалилась крыша в жилом доме по адресу Рыбакова, 12. Крыша дома, построенного ещё в 1955 году, обрушилась под тяжестью накопившегося за зиму снега. В результате инцидента никто из жильцов дома не пострадал. Жители дома жалуются на плохую работу управляющей компании, а также недоумевают, почему 68-летнее здание до сих пор не признали аварийным. Сам дом выглядит удручающе как снаружи, так и изнутри: с крыши свивают огромные сосульки, стены покрывает облупившаяся штукатурка, а в подвале, со слов местных жителей, плодятся полчища крыс. Корреспондент Mkset побывал в скандальном доме, а также пообщался с его жильцами. Подробности — в нашем репортаже с места событий.