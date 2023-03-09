Обвалившаяся крыша, весеннее половодье и сигналы тревоги по радио в Уфе

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
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Updated Сегодня, 18:51
В ночь в 8 на 9 марта в Уфе обвалилась крыша в жилом доме по адресу Рыбакова, 12. Крыша дома, построенного ещё в 1955 году, обрушилась под тяжестью накопившегося за зиму снега. В результате инцидента никто из жильцов дома не пострадал. Жители дома жалуются на плохую работу управляющей компании, а также недоумевают, почему 68-летнее здание до сих пор не признали аварийным. Сам дом выглядит удручающе как снаружи, так и изнутри: с крыши свивают огромные сосульки, стены покрывает облупившаяся штукатурка, а в подвале, со слов местных жителей, плодятся полчища крыс. Корреспондент Mkset побывал в скандальном доме, а также пообщался с его жильцами. Подробности — в нашем репортаже с места событий.
Стоимость потребительской корзины в Башкирии за год выросла почти на полторы тысячи рублей. Так, в 2021 году 16 951,2 рубля, в 2022 году его стоимость возросла до 18 400 рублей. Таким образом, разница составила почти полторы тысячи рублей — 1 448,8 рубля. Отметим, что набор потребительской корзины в данном случае включает в себя продовольственные и непродовольственные товары, платежи за коммунальные услуги, связь, транспортные расходы и услуги.
На радиоволнах Башкирии сегодня вновь прозвучали объявления воздушной тревоги. В МЧС по РБ прокомментировали ситуацию, сообщив, что данная информация ложная и не соответствует действительности. Отметим, что аналогичные сообщения уже звучали в эфире радиостанций республики 22 и 28 февраля. Как сообщили Mkset на радио «Comedy», вероятной причиной появления подобных сообщений стали хакерские атаки на серверы станций.
Кировский райсуд Уфы вынес приговор виновнице ДТП, произошедшего летом 2022 года на перекрестке улиц Авроры и Софьи Перовской. Девушке назначили наказание в виде реального, а не условного лишения свободы сроком на три года. Отбывать наказание ей предстоит в колонии-поселении, но не сейчас, а через 13 лет — после того как годовалый ребенок женщины достигнет 14-летнего возраста.
Уровень безработицы в Башкортостане в два раза выше по сравнению с соседней республикой Татарстан. Так, в 2022 году уровень безработицы в Башкортостане оценивался в 0,8, в Татарстане — 0,4. Подобной тенденции уже не первый год — в Башкортостане в 2021 году безработицу оценивали в 1,2, в Татарстане — в 0,6.
Синоптики прогнозируют начало весеннего половодья в период с 7 по 17 апреля. По мнению специалистов, уровень воды в реках республики во время паводка ожидается ниже обычного. К примеру, в реке Белой количество воды в снегу на реке на 10-20% ниже средних многолетних значений.