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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Нужда на 15 миллионов: Власти Уфы ищут подрядчика для обслуживания туалетов в парках

9 марта 2023, 11:37
Фото: 1MI

15 млн рублей готова выделить Уфа на обслуживание и покупку туалетов в парках столицы

В их числе и новый парк в Деме за 200 млн, в котором до сих пор не работают туалеты.

Естественные нужды уфимцев и гостей столицы Башкирии обойдутся городскому бюджету в кругленькую сумму. Так на сайте госзакупок 1 марта был размещен аукцион максимальной стоимостью без трех рублей 15 миллионов на обслуживание модульных туалетов в парках, а также 70 биотуалетов по городу.

Сегодня заявки от подрядчиков перестали принимать и комиссии осталось определить подрядчика, который будет предоставлять услуги по чистке и уборке. Победителю аукциона предстоит весьма большой фронт работ. Так это обслуживание туалетов к примеру на Набережной реки Белой, а также во всех крупных парках и местах притяжения. В туалетах необходимо убираться в соответствии с графиком их работы, который однако может и меняться.

В 15 млн войдет поставка трех общественных туалетов, 11 туалетов модульного типа «Городовой», 22 туалета модульного типа и 500 биотуалетов. Также в перечне объектов закупки значится 500 контейнеров.

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#Ирина Деревянчук#Город
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