Нужда на 15 миллионов: Власти Уфы ищут подрядчика для обслуживания туалетов в парках

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Естественные нужды уфимцев и гостей столицы Башкирии обойдутся городскому бюджету в кругленькую сумму. Так на сайте госзакупок 1 марта был размещен аукцион максимальной стоимостью без трех рублей 15 миллионов на обслуживание модульных туалетов в парках, а также 70 биотуалетов по городу.
Сегодня заявки от подрядчиков перестали принимать и комиссии осталось определить подрядчика, который будет предоставлять услуги по чистке и уборке. Победителю аукциона предстоит весьма большой фронт работ. Так это обслуживание туалетов к примеру на Набережной реки Белой, а также во всех крупных парках и местах притяжения. В туалетах необходимо убираться в соответствии с графиком их работы, который однако может и меняться.
В 15 млн войдет поставка трех общественных туалетов, 11 туалетов модульного типа «Городовой», 22 туалета модульного типа и 500 биотуалетов. Также в перечне объектов закупки значится 500 контейнеров.