Нужда на 15 миллионов: Власти Уфы ищут подрядчика для обслуживания туалетов в парках

Сегодня заявки от подрядчиков перестали принимать и комиссии осталось определить подрядчика, который будет предоставлять услуги по чистке и уборке. Победителю аукциона предстоит весьма большой фронт работ. Так это обслуживание туалетов к примеру на Набережной реки Белой, а также во всех крупных парках и местах притяжения. В туалетах необходимо убираться в соответствии с графиком их работы, который однако может и меняться.