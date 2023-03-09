Назван топ-10 продуктов, которые подорожали за год сильнее всего

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Издание «Новые Известия», опираясь на данные Росстата, сравнилосредние еженедельные цены на основные товары с ценами на эти же товары годичной давности.
Лидером среди подорожавших продуктов стал репчатый лук — его цена за килограмм за год выросла на 54,28% — с 31,52 до 48,63 рубля. «Серебро» по подорожанию заняли свежие огурцы (+42,84%) — если год назад килограмм зеленого овоща обходился в 199,98 рубля, то в этом году приходится выкладывать за огурцы почти на 90 рублей больше — уже 285,66 рубля.
На третьем месте топ-10 подорожавших товаров оказался маргарин — цена за килограмм продукта за год выросла с 180,38 рубля до 242,67 рубля (+34,53%). Почти на треть подорожало печенье (+29,7%) — с 198,08 до 256,90 рубля. На несколько рублей, но все же, подорожал килограмм поваренной соли — с 14,87 до 18,23 рубля, или на 22,6%. Далее в топе идет черный байховый чай — килограмм стал дороже более чем на 200 рублей (был 984,12 рубля, стал 1205,24 рубля). На 22,23% подорожал килограмм шлифованного риса — с 89,43 до 109,31 рубля. Не отстали от подорожания и бананы — экзотический фрукт вырос в цене на 20,29% с 92,63 рубля до 111,42 рубля. Замыкает десятку подорожавших продуктов детское питание — мясная и овощная консервация. Рост в цене — от 16,95% до 18,34%, или от 102 до 160 рублей.
Самыми подешевевшими продуктами стали свежая белокочанная капуста (цена на нее снизилась почти на 60%, с 63,32 до 26,10 рубля). Дешевой стала и свежая картошка — цена за килограмм опустилась с 48,23 рубля до 35,24 рубля. Свежая свекла стала дешевле почти на 22% — цена за килограмм овоща снизилась с 46,02 до 35,97 рубля. Гречка также упала в цене — со 121,90 до 101,79 рубля. Килограмм моркови подешевел на пять рублей, а десяток яиц — на два рубля. Меньше всего подешевело куриное мясо (охлажденные и мороженные тушки) — на четыре рубля, и свинина на кости — цена за килограмм снизилась на пять рублей.
К слову, по данным исследования НАФИ, 67% россиян готовы покупать продукты с истекающим сроком годности. А четверть жителей страны покупают «уцененку» из-за скидок. И только 28% респондентов брезгуют такими продуктами. Судя по анализу изменения цен, эконом-меню россиян будет состоять из вегетарианского борща или свекольно-морковного салата и курицы с тушёной капустой, а говяжья отбивная с салатом из огурцов и томатов и печеньки на десерт станут чуть ли не праздничным рационом.