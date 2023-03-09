Назван топ-10 продуктов, которые подорожали за год сильнее всего

На третьем месте топ-10 подорожавших товаров оказался маргарин — цена за килограмм продукта за год выросла с 180,38 рубля до 242,67 рубля (+34,53%). Почти на треть подорожало печенье (+29,7%) — с 198,08 до 256,90 рубля. На несколько рублей, но все же, подорожал килограмм поваренной соли — с 14,87 до 18,23 рубля, или на 22,6%. Далее в топе идет черный байховый чай — килограмм стал дороже более чем на 200 рублей (был 984,12 рубля, стал 1205,24 рубля). На 22,23% подорожал килограмм шлифованного риса — с 89,43 до 109,31 рубля. Не отстали от подорожания и бананы — экзотический фрукт вырос в цене на 20,29% с 92,63 рубля до 111,42 рубля. Замыкает десятку подорожавших продуктов детское питание — мясная и овощная консервация. Рост в цене — от 16,95% до 18,34%, или от 102 до 160 рублей.