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Корпорации МСП направила 25 млрд руб на помощь сельхозпроизводителям

9 марта 2023, 08:08
Фото: pxhere.com
В 2022 году благодаря Корпорации МСП мелкие и средние организации сельскохозяйственной отрасли смогли получить 25 миллиардов рублей государственной поддержки.

Всего предпринимателям удалось взять свыше 1900 займов от банков-партнеров. Это в четыре раза больше аналогичного показателя позапрошлого года. Об этом пишет ria.ru.

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, поддержка национальных сельхозпроизводителей входит в число наиболее важных направлений деятельности Корпорации МСП. За счет Программы стимулирования кредитования (ПСК), которая воплощается в жизнь в связке с ЦБ, маленькие и средние сельскохозяйственные предприятия в минувшем году получили примерно 400 займов на общую сумму 7,4 миллиарда рублей.

МСП-аграриям было выделено 18,3 миллиарда кредитных денег с гарантиями и поручительствами. Под них удалось привлечь свыше 1500 займов. В среднем размер кредита был равен 13 миллионам рублей, заявил Александр Исаевич.

В 2022 году Краснодарский край, Ростовская и Новосибирская области вошли в тройку регионов-лидеров по объемам финансовой поддержки сельскохозяйственных МСП. В топ-10 субъектов Российской Федерации по данному показателю оказались Волгоградская, Омская, Воронежская, Саратовская области и Красноярский край.

Лидируют по объемам финансирования МСП-сельхозпроизводителей Сбербанк, ВТБ, «Россельхозбанк», «ФК Открытие», «Совкомбанк», «Альфа-Банк» и «Кубань Кредит». Ради помощи в привлечении заемных денег Корпорация предлагает бизнесменам свои «зонтичные» поручительства. Последние упрощают процедуру получения займов при недостаточности или отсутствии собственного залога.

В наши дни для малых и средних предприятий, к примеру работающих в сельском хозяйстве, реализуют программы поддержки и сервисов. Большинство из них доступно в режиме реального времени на цифровой платформе МСП.РФ. Она создана и развивается в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство». Им руководит первый вице-премьер Андрей Белоусов. Например, «Производственная кооперация и сбыт» помогает находить рынки сбыта, становиться поставщиками крупных компаний и федеральных торговых сетей.

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