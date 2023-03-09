Корпорации МСП направила 25 млрд руб на помощь сельхозпроизводителям

В наши дни для малых и средних предприятий, к примеру работающих в сельском хозяйстве, реализуют программы поддержки и сервисов. Большинство из них доступно в режиме реального времени на цифровой платформе МСП.РФ. Она создана и развивается в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство». Им руководит первый вице-премьер Андрей Белоусов. Например, «Производственная кооперация и сбыт» помогает находить рынки сбыта, становиться поставщиками крупных компаний и федеральных торговых сетей.