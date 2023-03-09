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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Как жители Башкирии отдохнут на майские праздники в 2023 году

9 марта 2023, 10:13
Фото: 1MI
Минтруд России разъяснил, сколько дней отдохнут жители и особенности праздников

Майские праздники в 2023 году пройдут по схеме: три выходных, потом четыре рабочих дня, затем снова четыре выходных.

Так, День весны и труда 1 Мая в этом году приходится на понедельник. Отдыхать жители Башкирии будут три дня подряд с субботы, 29 апреля. Со 2 по 5 мая жителям республики придется работать в обычном графике. А сразу после их будут ждать четыре выходных дня подряд: 6 и 7 мая — суббота и воскресенье, 8 мая — предпраздничный понедельник стал выходным днем за счет переноса с 8 января (воскресенье), и 9 Мая — День Победы.

#Валерия Панаева
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