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Updated Сегодня, 07:58

Греф: запас прочности позволяет Сберу вернуться к вопросу о дивидендах за 2022 год

9 марта 2023, 07:58
Фото: Сбер
Достигнутый запас прочности позволяет Сберу вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года. Такие слова главы Сбербанка Германа Грефа приводит ТАСС со ссылкой на материалы к отчетности кредитной организации.

— Наша бизнес-модель прошла очередное испытание на прочность. В результате предпринятых мер Сбер завершил 2022 год с чистой прибылью в 270,5 млрд рублей. Объем собственных средств вырос до 5,8 трлн рублей, а достаточность базового капитала по группе увеличилась до 14,8%. Достигнутый запас прочности позволяет нам вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года, — отмечается в комментарии Грефа.

Напомним, в начале февраля заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев заявил журналистам, что Сбербанк выплатит дивиденды за 2022 год в размере не меньше 50% от прибыли.

#Андрей Королев#Общество#Новости
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