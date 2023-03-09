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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Известен прогноз погоды после 8 марта в Башкирии

9 марта 2023, 06:14
Фото: 1MI

Жителей Башкирии ждет резкое потепление: +4 и солнечная погода, но со снегом и дождь

Днем по улицам побегут ручьи, снег будет активно таять.

Весна почти в календарный срок вступает в свои права и уже в первой декаде марта в республике фиксируют значительное потепление, которые жители уже наблюдают. Но дальше больше.

В республику идут юго-западные потоки ветра, которые и принесут на территорию республики теплую воздушную массу, а вместе с ней и ощущение весны.

Даже ночью температура воздуха повысится до 0, и даже в «худшем» случае опустится -5 градусов, днем же потеплеет до +4 градусов и не должна опуститься ниже -1 градуса.

Днем будет активно таять снег, ожидаются и осадки в виде снега и даже дождя. Жителям Башкирии рекомендуют быть внимательнее — местами ожидается гололед.

Погода в Башкирии кардинально изменится после восьмого марта
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#Общество#Ирина Деревянчук
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