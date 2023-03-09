Известен прогноз погоды после 8 марта в Башкирии

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Весна почти в календарный срок вступает в свои права и уже в первой декаде марта в республике фиксируют значительное потепление, которые жители уже наблюдают. Но дальше больше.
В республику идут юго-западные потоки ветра, которые и принесут на территорию республики теплую воздушную массу, а вместе с ней и ощущение весны.
Даже ночью температура воздуха повысится до 0, и даже в «худшем» случае опустится -5 градусов, днем же потеплеет до +4 градусов и не должна опуститься ниже -1 градуса.
Днем будет активно таять снег, ожидаются и осадки в виде снега и даже дождя. Жителям Башкирии рекомендуют быть внимательнее — местами ожидается гололед.