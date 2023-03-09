«Длительность — 14 дней»: в Башкирии сделали важное заявление для участников СВО

Путевка будет бесплатной для всех категорий участников СВО — добровольцев, мобилизованных, контрактников, сотрудников полиции и Росгвардии, находившихся в зоне спецоперации. При этом члены семьи участника СВО воспользоваться бесплатным лечением не смогут. Путевка предоставляется в санаторий один раз на 14 дней, включая стандартное питание. Получить направление на лечение можно в течение года после возвращения из зоны СВО. Участник СВО должен выбрать санаторий и забронировать путевку самостоятельно.