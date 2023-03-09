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Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

«Длительность — 14 дней»: в Башкирии сделали важное заявление для участников СВО

9 марта 2023, 11:00
Фото: 1MI
Участники СВО смогут рассчитывать на меру поддержки, на которую власти выделили 100 млн рублей.

Участники СВО из Башкирии смогут получить санаторно-курортное лечение в 11 санаториях республики (список по ссылке), сообщает портал «Объясняем. Башкортостан». По данным властей, в 2023 году на эти цели выделено 100 млн рублей из бюджета республики.

Путевка будет бесплатной для всех категорий участников СВО — добровольцев, мобилизованных, контрактников, сотрудников полиции и Росгвардии, находившихся в зоне спецоперации. При этом члены семьи участника СВО воспользоваться бесплатным лечением не смогут. Путевка предоставляется в санаторий один раз на 14 дней, включая стандартное питание. Получить направление на лечение можно в течение года после возвращения из зоны СВО. Участник СВО должен выбрать санаторий и забронировать путевку самостоятельно.

Для оформления путевки понадобится пакет документов:

— Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ;
— СНИЛС, ИНН;
— Справка об участии в СВО;
— Медицинская справка о состоянии здоровья с заключением врача и санаторно-курортная карта.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (347) 218-02-11.

#Валерия Панаева
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