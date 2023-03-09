Чистая прибыль Сбера в 2022 году составила 270,5 млрд рублей

Согласно отчёту финансово-кредитного учреждения, по итогам прошедшего года банк нарастил объём собственных средств до 5,8 трлн рублей, а достаточность базового капитала по группе увеличилась до 14,8%. Греф в комментариях к финотчёту отметил, что можно говорить о выплате дивидендов.