Чистая прибыль Сбера в 2022 году составила 270,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Напомним, в 2022-м годовое собрание акционеров решило отказаться от выплаты дивидендов за предыдущий год, пишет ТАСС.
В 2023-м, по словам замминистра финансов РФ Владимира Колычева, Сбербанк направит на выплату дивидендов за прошлый год не менее половины прибыли за 2022-й.
Согласно отчёту финансово-кредитного учреждения, по итогам прошедшего года банк нарастил объём собственных средств до 5,8 трлн рублей, а достаточность базового капитала по группе увеличилась до 14,8%. Греф в комментариях к финотчёту отметил, что можно говорить о выплате дивидендов.