mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Чистая прибыль Сбера в 2022 году составила 270,5 млрд рублей

9 марта 2023, 13:37
270,5 млрд рублей чистой прибыли заработал в 2022 году Сбербанк. По мнению руководителя финансово-кредитного учреждения Германа Грефа, это позволяет рассматривать вопрос о возобновлении выплаты дивидендов.

Напомним, в 2022-м годовое собрание акционеров решило отказаться от выплаты дивидендов за предыдущий год, пишет ТАСС.

В 2023-м, по словам замминистра финансов РФ Владимира Колычева, Сбербанк направит на выплату дивидендов за прошлый год не менее половины прибыли за 2022-й.

Согласно отчёту финансово-кредитного учреждения, по итогам прошедшего года банк нарастил объём собственных средств до 5,8 трлн рублей, а достаточность базового капитала по группе увеличилась до 14,8%. Греф в комментариях к финотчёту отметил, что можно говорить о выплате дивидендов.

 

Подпишитесь
Потребительская корзина в Башкирии за год подорожала почти на 1500 рублей
Сегодня, 12:02
Боимся дождя: как уфимцы живут в многоквартирном доме, где из-за снега рухнула крыша
Сегодня, 11:37
В Башкортостане безработных оказалось в два раза больше, чем в Татарстане
Сегодня, 12:49
Жителей Башкирии вновь напугали сообщением о воздушной тревоге по радио и телевидению
Сегодня, 11:55
Где инвестиции зарыты: как власти Башкирии решают экономические проблемы
7 марта 09:02
Нужда на 15 миллионов: Власти Уфы ищут подрядчика для обслуживания туалетов в парках
Сегодня, 11:37