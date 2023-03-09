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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Автобус с детьми из Уфы попал в ДТП в Башкирии

9 марта 2023, 07:33
Фото: t.me/V_Sevastyanov

Автобус с 46 школьниками из Уфы попал в ДТП в Башкирии по пути на экскурсию

Детали аварии и информацию о пострадавших сообщили в ГИБДД Башкирии

Автобус со школьниками из Уфы попал в аварию утром 9 марта на 10 км автодороги Уфа-Иглино-Красная Горка. Пассажирский транспорт столкнулся с иномаркой «Daewoo Nexia», водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Известно, что в автобусе находилось 49 пассажиров, из них 46 детей, которые ехали из Уфы в «Павловский парк» на экскурсию. Сообщается, что пассажиры автобуса не пострадали.

По данным ГИБДД Башкирии, дети продолжили ехать на экскурсию на резервном автобусе.

#Валерия Панаева
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