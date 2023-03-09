Автобус с детьми из Уфы попал в ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Автобус со школьниками из Уфы попал в аварию утром 9 марта на 10 км автодороги Уфа-Иглино-Красная Горка. Пассажирский транспорт столкнулся с иномаркой «Daewoo Nexia», водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.
Известно, что в автобусе находилось 49 пассажиров, из них 46 детей, которые ехали из Уфы в «Павловский парк» на экскурсию. Сообщается, что пассажиры автобуса не пострадали.
По данным ГИБДД Башкирии, дети продолжили ехать на экскурсию на резервном автобусе.