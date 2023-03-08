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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

В Башкирии на ремонт 68 многоквартирных домов выделят около 30 миллионов рублей

8 марта 2023, 10:07
Фото: 1MI
Об инициативе сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров

В Башкирии на программы по ремонту подъездов, на ремонт вентканалов и дымоходов выделят порядка 30 миллионов рублей. Средства планируют перераспределить в рамках программы ремонта подъездов. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Сообщается, что ремонтные работы планируется провести в 68 многоквартирных домах в Уфе, а также в Белорецком и Салаватском районах. Проект постановления Правительства о порядке предоставления межбюджетных трансфертов на софинансирование расходов под эти цели был одобрен.

Назаров подчеркнул, что данная мера, будучи направленной на решение уже существующих проблем, носит временный характер. В будущем работа в данном направлении должна выстраиваться системно, дабы избежать случаев аварийного отключения газоснабжения.


#Азамат Нухов#Общество
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