В Башкирии на ремонт 68 многоквартирных домов выделят около 30 миллионов рублей

Сообщается, что ремонтные работы планируется провести в 68 многоквартирных домах в Уфе, а также в Белорецком и Салаватском районах. Проект постановления Правительства о порядке предоставления межбюджетных трансфертов на софинансирование расходов под эти цели был одобрен.