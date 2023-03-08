Стало известно, кто уже в ближайшем будущем может занять должность главы МВД Башкирии

Александру Прядко в 2023 году исполнится 59 лет. Он родился в городе Коркино Челябинской области, но школу он окончил уже в Ростовской области. В правоохранительных органах служит с 1997 года. Карьеру начал в полиции Новочеркасска, работал в уголовном розыске. Затем, в 2011 году, перебрался в Волгоград, где получил должность замначальника полиции по оперативной работе областного главка МВД. Подробнее о потенциальном главе ведомства Mkset рассказывал здесь.