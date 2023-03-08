mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Стало известно, кто уже в ближайшем будущем может занять должность главы МВД Башкирии

8 марта 2023, 08:38
Фото: УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
О назначении нового министра МВД республики могут объявить уже на этой неделе

Должность главы МВД Башкирии может занять 58-летний глава ведомства Архангельской области Александр Прядко. Назначение может состояться уже 10 марта. Об этом Mkset сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Информация о том, что Прядко может возглавить МВД республики появилась в СМИ ещё несколькими месяцами ранее — в январе 2023 года. В настоящий момент о его вступлении в должность не объявлено официально. Указ о назначении за подписью президента Владимира Путина на портале правовой информации не опубликован.

Александру Прядко в 2023 году исполнится 59 лет. Он родился в городе Коркино Челябинской области, но школу он окончил уже в Ростовской области. В правоохранительных органах служит с 1997 года. Карьеру начал в полиции Новочеркасска, работал в уголовном розыске. Затем, в 2011 году, перебрался в Волгоград, где получил должность замначальника полиции по оперативной работе областного главка МВД. Подробнее о потенциальном главе ведомства Mkset рассказывал здесь.

Напомним, ранее ведомство возглавлял Роман Деев, покинувший должность в декабре 2022 года. Временно исполняющим обязанности министра МВД по Башкирии назначен Артур Сайфуллин, ранее занимавший пост заместителя министра.

#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Обыски и миллионные растраты: госпредприятие «Башспирт» становится центром скандала
Вчера, 11:39
Где инвестиции зарыты: как власти Башкирии решают экономические проблемы
Вчера, 09:02
Без них не проживем? Депутат из Уфы показал гору коробок из-под iPhone и iPad
Вчера, 05:32
Зубной протез свел жительницу Башкирии в могилу
Вчера, 06:35
График магнитных бурь в марте–апреле 2023 года в Уфе
Вчера, 04:31
Первый скрининг: врач УЗИ из Уфы рассказала, как проверяют здоровье будущего ребенка
Вчера, 05:05