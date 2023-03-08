Стало известно, кто уже в ближайшем будущем может занять должность главы МВД Башкирии

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
Должность главы МВД Башкирии может занять 58-летний глава ведомства Архангельской области Александр Прядко. Назначение может состояться уже 10 марта. Об этом Mkset сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Информация о том, что Прядко может возглавить МВД республики появилась в СМИ ещё несколькими месяцами ранее — в январе 2023 года. В настоящий момент о его вступлении в должность не объявлено официально. Указ о назначении за подписью президента Владимира Путина на портале правовой информации не опубликован.
Александру Прядко в 2023 году исполнится 59 лет. Он родился в городе Коркино Челябинской области, но школу он окончил уже в Ростовской области. В правоохранительных органах служит с 1997 года. Карьеру начал в полиции Новочеркасска, работал в уголовном розыске. Затем, в 2011 году, перебрался в Волгоград, где получил должность замначальника полиции по оперативной работе областного главка МВД. Подробнее о потенциальном главе ведомства Mkset рассказывал здесь.
Напомним, ранее ведомство возглавлял Роман Деев, покинувший должность в декабре 2022 года. Временно исполняющим обязанности министра МВД по Башкирии назначен Артур Сайфуллин, ранее занимавший пост заместителя министра.