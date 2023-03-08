Погода в Башкирии кардинально изменится после восьмого марта

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Сильное потепление придёт в Башкирию уже во второй половине текущей недели. Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.
Сообщается, что в четверг, девятого марта, температура воздуха ночью составит -3, -8°, днем -2, +3°. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных муниципалитетах возможно образование гололедицы.
В пятницу, десятого марта, температура воздуха ночью составит 0, -5°, днем -1, +4°. Как и днем ранее, в пятницу также ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.