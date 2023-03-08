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Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Погода в Башкирии кардинально изменится после восьмого марта

8 марта 2023, 05:57
Фото: Юлия Береговая / 1MI
Об изменениях атмосферного фронта в республики рассказали синоптики Башгидромета

Сильное потепление придёт в Башкирию уже во второй половине текущей недели. Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.

Сообщается, что в четверг, девятого марта, температура воздуха ночью составит -3, -8°, днем -2, +3°. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных муниципалитетах возможно образование гололедицы.

В пятницу, десятого марта, температура воздуха ночью составит 0, -5°, днем -1, +4°. Как и днем ранее, в пятницу также ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

#Азамат Нухов#Погода
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