Глава ГИБДД Башкирии сделал важное заявление о ситуации на дорогах республики

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Неблагоприятные погодные условия вновь зафиксированы в Башкирии. На фоне перепадов температуры и усиления осадков в республике ожидается выпадение мокрого снега и порывистый ветер с метелью. Об этом сегодня, восьмого марта, сообщает глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
Сообщается, что на дорогах возможно ухудшение видимости, а также образование снежного наката. Как подчеркивает Севастьянов, сотрудники ГИБДД всегда готовы оказать помощь участникам дорожного движения вне зависимости от их местонахождения.
— Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора, — отметил глава ГИБДД по республике.
Ранее синоптики сообщили о том, что погода в республике существенно изменится уже на этой неделе. В республику придет потепление — столбики термометров поднимутся до +4 градусов Цельсия.