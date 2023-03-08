Глава ГИБДД Башкирии сделал важное заявление о ситуации на дорогах республики

Неблагоприятные погодные условия вновь зафиксированы в Башкирии. На фоне перепадов температуры и усиления осадков в республике ожидается выпадение мокрого снега и порывистый ветер с метелью. Об этом сегодня, восьмого марта, сообщает глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.