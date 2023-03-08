mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Глава ГИБДД Башкирии сделал важное заявление о ситуации на дорогах республики

8 марта 2023, 10:28
Фото: 1MI
Текст обращения был опубликован в соцсетях главы республиканской Госавтоинспекции

Неблагоприятные погодные условия вновь зафиксированы в Башкирии. На фоне перепадов температуры и усиления осадков в республике ожидается выпадение мокрого снега и порывистый ветер с метелью. Об этом сегодня, восьмого марта, сообщает глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Сообщается, что на дорогах возможно ухудшение видимости, а также образование снежного наката. Как подчеркивает Севастьянов, сотрудники ГИБДД всегда готовы оказать помощь участникам дорожного движения вне зависимости от их местонахождения.

— Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора, — отметил глава ГИБДД по республике.

Ранее синоптики сообщили о том, что погода в республике существенно изменится уже на этой неделе. В республику придет потепление — столбики термометров поднимутся до +4 градусов Цельсия.

#Азамат Нухов
Подпишитесь
Обыски и миллионные растраты: госпредприятие «Башспирт» становится центром скандала
Вчера, 11:39
Где инвестиции зарыты: как власти Башкирии решают экономические проблемы
Вчера, 09:02
Без них не проживем? Депутат из Уфы показал гору коробок из-под iPhone и iPad
Вчера, 05:32
Зубной протез свел жительницу Башкирии в могилу
Вчера, 06:35
График магнитных бурь в марте–апреле 2023 года в Уфе
Вчера, 04:31
Первый скрининг: врач УЗИ из Уфы рассказала, как проверяют здоровье будущего ребенка
Вчера, 05:05