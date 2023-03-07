Вонючий случай: В Уфе из-за несоблюдения правил канализацию перекрыл 50-тонный засор

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Updated Сегодня, 03:47
«Уфаводоканал» в очередной раз напоминает о том, что создать себе и соседям проблемы можно и не желая этого. Все дело в том, что сброс в канализацию не водорастворимого мусора, а именно влажных салфеток, средств личной гигиены и даже детских подгузников становится причиной засоров, которые порой обретают колоссальные размеры.
Так к примеру в уфимском Сипайлово последствия такого легкомысленного отношения к канализационным трубам ликвидировали около двух недель. Из канализации было изъято около 50 тонн мусора. Для того чтобы понять масштаб, за сутки на очистных сооружениях водоканала скапливается до 8 тонн мусора. И не допустить таких неприятностей в своем доме достаточно не сбрасывать в унитаз и не сливать в раковину предметы и жидкости для этого не предназначенные. Что можно и что нельзя выкидывать в унитаз Mkset публиковал здесь.