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Posted Сегодня, 03:44

Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 03:47

Updated Сегодня, 03:47

Вонючий случай: В Уфе из-за несоблюдения правил канализацию перекрыл 50-тонный засор

7 марта 2023, 03:44
Фото: пресс-служба "Уфаводоканала"

50-тонные последствия унитазного терроризма в Уфе разгребали 7 машин и 18 человек

Чтобы вывезти колоссальный объем, изъятый из труб понадобилось 24 рейса погрузчика.

«Уфаводоканал» в очередной раз напоминает о том, что создать себе и соседям проблемы можно и не желая этого. Все дело в том, что сброс в канализацию не водорастворимого мусора, а именно влажных салфеток, средств личной гигиены и даже детских подгузников становится причиной засоров, которые порой обретают колоссальные размеры.

Так к примеру в уфимском Сипайлово последствия такого легкомысленного отношения к канализационным трубам ликвидировали около двух недель. Из канализации было изъято около 50 тонн мусора. Для того чтобы понять масштаб, за сутки на очистных сооружениях водоканала скапливается до 8 тонн мусора. И не допустить таких неприятностей в своем доме достаточно не сбрасывать в унитаз и не сливать в раковину предметы и жидкости для этого не предназначенные. Что можно и что нельзя выкидывать в унитаз Mkset публиковал здесь.

Холодный ужас: работники «Уфаводоканала» рассказали, что уфимцы сбрасывают в унитазы
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#Ирина Деревянчук#Город
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