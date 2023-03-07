Вонючий случай: В Уфе из-за несоблюдения правил канализацию перекрыл 50-тонный засор

Так к примеру в уфимском Сипайлово последствия такого легкомысленного отношения к канализационным трубам ликвидировали около двух недель. Из канализации было изъято около 50 тонн мусора. Для того чтобы понять масштаб, за сутки на очистных сооружениях водоканала скапливается до 8 тонн мусора. И не допустить таких неприятностей в своем доме достаточно не сбрасывать в унитаз и не сливать в раковину предметы и жидкости для этого не предназначенные. Что можно и что нельзя выкидывать в унитаз Mkset публиковал здесь.