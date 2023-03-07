В Уфе на несколько недель ограничат движение на участке проспекта Октября

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
В Уфе ограничат автомобильное движение по на участке проспекта Октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.
Сообщается, что для проезда транспорта будет недоступен участок автобусной полосы от дома №75 до пересечения с улицей Научной. Ограничения продлятся до 25 апреля.
Как пояснили в мэрии, причиной запрета стали работы по строительству сетей ливневой канализации.
Напомним, ранее стало известно об ограничении движения по мосту на Павловском шлюзе в селе Павловка. В настоящий момент там проводятся работы по капитальному ремонту механического оборудования. Ограничение продлится до пятого апреля 2023 года.