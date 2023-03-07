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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

В Уфе на несколько недель ограничат движение на участке проспекта Октября

7 марта 2023, 14:32
Фото: 1MI
Запрет на движение транспорта продлится практически до конца апреля

В Уфе ограничат автомобильное движение по на участке проспекта Октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Сообщается, что для проезда транспорта будет недоступен участок автобусной полосы от дома №75 до пересечения с улицей Научной. Ограничения продлятся до 25 апреля.

Фото: Администрация Уфы

Как пояснили в мэрии, причиной запрета стали работы по строительству сетей ливневой канализации.

Напомним, ранее стало известно об ограничении движения по мосту на Павловском шлюзе в селе Павловка. В настоящий момент там проводятся работы по капитальному ремонту механического оборудования. Ограничение продлится до пятого апреля 2023 года.

#Азамат Нухов#Город
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