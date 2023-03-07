В центре Уфы напали на аварийного комиссара

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:02
В Уфе на проспекте Октября, 65 совершено нападение на аварийного комиссара. Потребовалось вмешательство правоохранительных органов, на место выезжала и бригада «скорой».
В пресс-службе МВД Башкирии Mkset отметили, что по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ (Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).
— Расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства преступления, — в пресс-службе МВД.