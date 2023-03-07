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Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

В центре Уфы напали на аварийного комиссара

7 марта 2023, 07:59
Фото: 1MI
Инцидент произошел сегодня днем на проспекте Октября.

В Уфе на проспекте Октября, 65 совершено нападение на аварийного комиссара. Потребовалось вмешательство правоохранительных органов, на место выезжала и бригада «скорой».

В пресс-службе МВД Башкирии Mkset отметили, что по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ (Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).

— Расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства преступления, — в пресс-службе МВД.
#Элина Сайфранова
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