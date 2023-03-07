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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

В МИД РФ прокомментировали покушение на Малофеева

Сегодня, 10:28
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала покушение на Константина Малофеева “ещё одним примером глубоко преступной породы киевского режима”.

Как сообщает газета “Известия”, 6 марта стало известно о неудавшемся покушении на председателя совета директоров ГК “Царьград” Константина Малофеева. Согласно данным ФСБ, организатором его был проживающий на Украине гражданин РФ Денис Капустин, которого курирует СБУ.

В опубликованном ФСБ видео содержался момент закладки завербованным СБУ мужчиной взрывного устройства под машину бизнесмена. Человек в медицинской маске на лице наклонился к заднему левому колесу, что-то делает там и быстро уходит. Затем к автомобилю подъезжает робом и извлекает из-под него свёрток.

Силовики отметили, что покушение на Малофеева осуществлялось по той же схеме, что и на журналистку “Царьграда” Дарью Дугину. Тогда украинским террористам удалось убить девушку.

Константин Малофеев поблагодарил ФСБ, Росгвардию и охрану за срыв покушения. Он отметил, что, как учредитель “Царьграда”, он является целью для врагов России.

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