В МИД РФ прокомментировали покушение на Малофеева

В опубликованном ФСБ видео содержался момент закладки завербованным СБУ мужчиной взрывного устройства под машину бизнесмена. Человек в медицинской маске на лице наклонился к заднему левому колесу, что-то делает там и быстро уходит. Затем к автомобилю подъезжает робом и извлекает из-под него свёрток.