Зубной протез свел жительницу Башкирии в могилу

Издание сообщает, что в суде мужчина признался, что не знал, как правильно делать искусственное дыхание и признал, что вероятно и сам мог случайно задушить женщину, пытаясь ее спасти. Эксперты в свою очередь сочли, что попавший в горло зубной протез не мог стать причиной смерти, так как человек может дышать через нос. Суд же пришел к выводу, что смерть женщины произошла именно по причине непрофессиональной «реанимации» мужа. За причинение смерти по неосторожности приговорили к одному году ограничения свободы.