Зубной протез свел жительницу Башкирии в могилу

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Странную историю из Баймакского района предала огласке «Комсомольская Правда-Уфа». Супружеская пара гостила у соседей, вечер сопровождался употреблением горячительных напитков. По пути домой женщина упала в снег и ее супруг вместе с соседом до дома женщину донесли на руках. Там женщину уложили на диван и супруг оставил ее, так как пришло время проведать домашний скот в сарае.
Воротившись домой мужчина увидел пугающую картину, женщина была без сознания, а изо рта ее торчал язык. Обеспокоенный мужчина попытался оказать жене первую помощь, однако правил ее оказания не знал и «реанимационные мероприятия» производил как мог, растирал женщине шею, пытался делать искусственное дыхание «рот в рот», поднимал ноги и даже пытался сделать непрямой массаж сердца. Эти манипуляции любящий супруг продолжал на протяжении полутора часов, однако не заметив ожидаемого результата обратился за помощью к соседям, которые вызвали медиков.
К сожалению прибывшему на место происшествия фельдшеру осталось лишь констатировать смерть женщины, также он извлек из горла женщины зубной протез. Шокированный мужчина не верил своим глазам, тряс тело жены и целовал его.
Издание сообщает, что в суде мужчина признался, что не знал, как правильно делать искусственное дыхание и признал, что вероятно и сам мог случайно задушить женщину, пытаясь ее спасти. Эксперты в свою очередь сочли, что попавший в горло зубной протез не мог стать причиной смерти, так как человек может дышать через нос. Суд же пришел к выводу, что смерть женщины произошла именно по причине непрофессиональной «реанимации» мужа. За причинение смерти по неосторожности приговорили к одному году ограничения свободы.