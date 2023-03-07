В Башкирии второй раз за год увеличили количество сотрудников аппарата правительства

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В Башкирии опубликовано постановление за подписью главы республики Радия Хабирова. Документ уточняет предельную численность трудящихся в аппарате правительства сотрудников. Теперь это количество составляет 221 человека, против 215 человек в предыдущей редакции документа от 29 сентября 2022 года.
Несколько лет назад премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров сообщал о сокращении численности сотрудников госаппарата минимум на 25%. Данные меры, по его мнению приведут к оптимизации бюджета.
Говорили об этом в разгар пандемии коронавируса, в сентябре 2020 года, эти планы по сокращению госаппарата озвучивал во время своего выступления перед депутатами о главных задачах по развитию республики до 2024 года.