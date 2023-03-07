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Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

В Башкирии второй раз за год увеличили количество сотрудников аппарата правительства

7 марта 2023, 10:58
Фото: 1MI

Численность сотрудников аппарата правительства Башкирии возросла до 221 человек

Заместителей руководителя аппарата может быть до 6 человек, но это количество в новой редакции не менялось.

В Башкирии опубликовано постановление за подписью главы республики Радия Хабирова. Документ уточняет предельную численность трудящихся в аппарате правительства сотрудников. Теперь это количество составляет 221 человека, против 215 человек в предыдущей редакции документа от 29 сентября 2022 года.

Несколько лет назад премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров сообщал о сокращении численности сотрудников госаппарата минимум на 25%. Данные меры, по его мнению приведут к оптимизации бюджета.

Говорили об этом в разгар пандемии коронавируса, в сентябре 2020 года, эти планы по сокращению госаппарата озвучивал во время своего выступления перед депутатами о главных задачах по развитию республики до 2024 года.

Правительство Башкирии планирует оптимизировать бюджет за счет сокращения госаппарата
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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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