В Башкирии восьмого марта ожидаются снегопады и похолодание до -18 градусов

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Неблагоприятная погодная обстановка ожидается на территории республики в среду, восьмого марта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Сообщается, что в этот день в Башкирии прогнозируются снегопад, на дорогах возможно образование гололедицы, а также снежных заносов и наката, более того, видимость на дорогах может быть ограничена до одного километра.
В целом на территории республики прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха в Башкирии составит -8…-13 градусов, при прояснениях столбики термометров покажут до -18. Днем воздух прогреется до 0…-5.