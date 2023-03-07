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Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

В Башкирии восьмого марта ожидаются снегопады и похолодание до -18 градусов

7 марта 2023, 11:58
Фото: 1MI
О погодных условиях в республике в Международный женский день рассказали в МЧС

Неблагоприятная погодная обстановка ожидается на территории республики в среду, восьмого марта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что в этот день в Башкирии прогнозируются снегопад, на дорогах возможно образование гололедицы, а также снежных заносов и наката, более того, видимость на дорогах может быть ограничена до одного километра.

В целом на территории республики прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха в Башкирии составит -8…-13 градусов, при прояснениях столбики термометров покажут до -18. Днем воздух прогреется до 0…-5.

#Азамат Нухов#Общество#Погода
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