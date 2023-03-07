mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

В Башкирии проблема снега на автомобильных дорогах и во дворах домов остается в топе

7 марта 2023, 09:30
Фото: 1MI
О самых наболевших проблемах из соцсетей главе республики доложили на оперативке.

Динамика поступивших сообщений в систему инцидент-менеджмент показала колоссальный рост обращений связанных с дорогами в Башкирии. Всего обращений по дорогам было 2 273, 1678 обращений — по уборке снега с дорог. Эта тема несомненно находится в топе жалоб жителей республики. Отметим, что на прошлой весьма снежной неделе обращений было всего 350 подобных обращений.

Уборка снега во дворах также стала проблемой для жителей Башкирии 1572 обращения поступило по уборке снега во дворах. Уфа стала лидером по количеству жалоб. Больше всего обращений поступает из Октябрьского района Уфы, меньше всего из Демского района.

Ледовое побоище: в первые дни весны Уфу одолела новая зимняя напасть
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Обыски и миллионные растраты: госпредприятие «Башспирт» становится центром скандала
Сегодня, 11:39
Где инвестиции зарыты: как власти Башкирии решают экономические проблемы
Сегодня, 09:02
Без них не проживем? Депутат из Уфы показал гору коробок из-под iPhone и iPad
Сегодня, 05:32
Зубной протез свел жительницу Башкирии в могилу
Сегодня, 06:35
График магнитных бурь в марте–апреле 2023 года в Уфе
Сегодня, 04:31
Первый скрининг: врач УЗИ из Уфы рассказала, как проверяют здоровье будущего ребенка
Сегодня, 05:05