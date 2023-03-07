В Башкирии проблема снега на автомобильных дорогах и во дворах домов остается в топе

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Динамика поступивших сообщений в систему инцидент-менеджмент показала колоссальный рост обращений связанных с дорогами в Башкирии. Всего обращений по дорогам было 2 273, 1678 обращений — по уборке снега с дорог. Эта тема несомненно находится в топе жалоб жителей республики. Отметим, что на прошлой весьма снежной неделе обращений было всего 350 подобных обращений.
Уборка снега во дворах также стала проблемой для жителей Башкирии 1572 обращения поступило по уборке снега во дворах. Уфа стала лидером по количеству жалоб. Больше всего обращений поступает из Октябрьского района Уфы, меньше всего из Демского района.