В Башкирии проблема снега на автомобильных дорогах и во дворах домов остается в топе

Динамика поступивших сообщений в систему инцидент-менеджмент показала колоссальный рост обращений связанных с дорогами в Башкирии. Всего обращений по дорогам было 2 273, 1678 обращений — по уборке снега с дорог. Эта тема несомненно находится в топе жалоб жителей республики. Отметим, что на прошлой весьма снежной неделе обращений было всего 350 подобных обращений.