В 2023 году в Башкирии протестировали 4500 младенцев из республики и 17 849 из ПФО

С начала нынешнего года, за первые два месяца работы более 4500 малышей рожденных в Башкирии прошли тестирование, 22 ребенка попали в группу риска наследственных и врожденных заболеваний. Из них восемь по болезням обмена веществ и 14 по первичному иммунодефициту.