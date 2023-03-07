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Posted Сегодня, 03:55

Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

В 2023 году в Башкирии протестировали 4500 младенцев из республики и 17 849 из ПФО

7 марта 2023, 03:55
Фото: 1MI
Более 100 новорожденных попали в группу риска наследственных и врожденных заболеваний.

Как сообщалось ранее Башкирия с начала 2023 года стала представительством расширенного неонатального скрининга в ПФО. Республиканский медико-генетический центр в Уфе один из 11 учреждений в России, где заработает расширенный неонатальный скрининг. Так Башкирия стала своего рода амбассадором ранней диагностики и профилактики.

С начала нынешнего года, за первые два месяца работы более 4500 малышей рожденных в Башкирии прошли тестирование, 22 ребенка попали в группу риска наследственных и врожденных заболеваний. Из них восемь по болезням обмена веществ и 14 по первичному иммунодефициту.

Помимо новорожденных из Башкирии исследовали и малышей со всего Приволжского федерального округа — скрининг прошли скрининг 17 849 новорожденных. По результатам 74 ребенка отнесены к группе риска наследственных и врожденных заболеваний. 40 по наследственным болезням обмена веществ, 37 по первичному иммунодефициту, 3 по спинальной мышечной атрофии. Ранняя диагностика таких сложно поддающихся лечению заболеваний кратно увеличивает шансы на эффективность лечения.

 

Новорожденных в Башкирии будут проверять более чем на 40 генетических заболеваний
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#Ирина Деревянчук#Дети#Общество
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